به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان تهران، ضمن تقدیر از همکاری تمامی دست اندرکاران برگزاری مرحله اول انتخابات اظهار کرد: نتیجه اخلاص و هم افزایی همه عوامل این بود که انتخابات با بهترین شرایط و در امنیت و آرامش کامل با حضور پرشور مردم برگزار شد.

جوهری با اشاره به تلاش ۲۰۰ روزه دست اندرکاران و عوامل و مسؤولان برگزاری مرحله نخست انتخابات، گفت: خوشبختانه تمام برنامه ریزی ها به بهترین شکل اجرایی و انتخابات در استان تهران با تعامل بسیار بالا، حضور چشمگیر مردم و بدون کوچک‌ترین چالش و تنش برگزار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با بیان اینکه در دو حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر و ورامین، پیشوا، قرچک، انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است، گفت: ۲۱ اردیبهشت ماه این انتخابات را در استان تهران برگزار خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران از برگزاری دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران به صورت تمام الکترونیک خبر داد و افزود: آموزش‌های لازم به مردم و عوامل اجرایی حاضر در پای صندوق‌های رأی ارائه خواهد شد.

جوهری عنوان کرد: سوال مهمی که‌معمولا پرسیده می‌شود این است که چه کسانی می‌توانند در دور دوم رأی بدهند، در پاسخ به این سوال عرض می‌شود دو گروه می‌توانند در دور دوم رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند گروه اول کسانی هستند که در دور اول انتخابات در همان حوزه انتخابیه (تهران یا ورامین) رأی داده اند و گروه دوم افرادی هستند که در دور اول انتخابات در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه کشور شرکت نکرده و رأی نداده اند، این دو گروه بر اساس قوانین انتخابات می‌توانند در این دوره حاضر شوند و رأی خود را به صندوق بیاندازند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با تاکید بر اینکه آمار همه افراد شرکت کننده در دور اول انتخابات ثبت شده و در صورت مراجعه به صندوق این مورد مشخص می‌شود، گفت: افرادی که در دور اول انتخابات در حوزه انتخابیه غیر از تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر و ورامین، قرچک و پیشوا رأی داده باشند نمی‌توانند در این دو حوزه رأی بدهند.