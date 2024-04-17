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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۰

استاندار بوشهر:

نقش و جایگاه ارتش تبیین و اطلاع‌رسانی شود

نقش و جایگاه ارتش تبیین و اطلاع‌رسانی شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: حماسه آفرینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، بر هیچ کس پوشیده نیست و باید نقش و جایگاه ارتشیان سلحشور، تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح چهارشنبه در مراسم روز ارتش در بوشهر هم ضمن تبریک روز ۲۹ فروردین، نقش مهم ارتش جمهوری اسلامی ایران در توفیقات کشور را بیان و خاطر نشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۴ دهه اخیر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، نظامی و فناوری، حضوری فعال و چشمگیر داشته و بازخوانی دستاوردهای ارزشمند ارتش، امری لازم و ضروری است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در عملیات تاریخی وعده صادق نیز، ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش پشتیبانی خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد تا شاهد اقتدار نظام اسلامی در جهان باشیم.

استاندار بوشهر ابراز کرد: حماسه آفرینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، بر هیچکس پوشیده نیست و باید نقش و جایگاه ارتشیان سلحشور، تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

کد مطلب 6080725

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