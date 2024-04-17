تصادف ۲ دستگاه سواری در رودان ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حسین قاسمی گفت: ساعت ۹:۲۵ دقیقه روز گذشته، پیرو تماس شهروندان مبنی بر وقوع تصادف ۲ دستگاه سواری (پژو با پراید)، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه به محل اعزام و با توجه به تعداد بالای مصدومین، با هلال احمر نیز جهت اعزام یک تیم امداد و نجات هماهنگ شد.

وی در ادامه افزود: این حادثه ۶ مصدوم داشت که تیم اعزامی اورژانس، بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه از جمله، رگ گیری، پانسمان و کنترل خونریزی، فیکس کردن اندام آسیب دیده و … پنج نفر از مصدومین را به بیمارستان امام علی رودان منتقل کردند و یک نفر به بیمارستان کهنوج انتقال داده شد.

وی گفت: حال همه مصدومین خوب است.