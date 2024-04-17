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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۰۹

تصادف ۲ دستگاه سواری در رودان ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف ۲ دستگاه سواری در رودان ۶ مصدوم برجای گذاشت

بندرعباس - رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از وقوع تصادف ۲دستگاه سواری در جاده رودان به زیارتعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حسین قاسمی گفت: ساعت ۹:۲۵ دقیقه روز گذشته، پیرو تماس شهروندان مبنی بر وقوع تصادف ۲ دستگاه سواری (پژو با پراید)، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه به محل اعزام و با توجه به تعداد بالای مصدومین، با هلال احمر نیز جهت اعزام یک تیم امداد و نجات هماهنگ شد.

وی در ادامه افزود: این حادثه ۶ مصدوم داشت که تیم اعزامی اورژانس، بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه از جمله، رگ گیری، پانسمان و کنترل خونریزی، فیکس کردن اندام آسیب دیده و … پنج نفر از مصدومین را به بیمارستان امام علی رودان منتقل کردند و یک نفر به بیمارستان کهنوج انتقال داده شد.

وی گفت: حال همه مصدومین خوب است.

کد مطلب 6080747

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