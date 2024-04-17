دولت مشکل حقوقی و قراردادی پروژه مونوریل قم را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد در یکصدوبیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، ادامه پروژه مونوریل را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: باید مسائل حقوقی و قراردادی این پروژه حل شود.

وی خواستار حل مشکلات حقوقی و قراردادی این پروژه توسط دولت شد و گفت: بدون حل این مشکلات نمی‌توان به ساخت مونوریل ورود کرد، زیرا دستگاه‌های نظارتی این قرارداد را امضا نکرده و هر کس بخواهد این پروژه را آغاز کند مشکلاتی خواهد داشت.

شهردار قم یادآور شد: از سال ۹۴ تاکنون دستگاه‌های نظارتی این قرارداد را امضا نکرده‌اند و در حال حاضر نیز ۸ ماه است شورای عالی فنی این پروژه را تعیین تکلیف نکرده است.

وی به عدم اجرای خط B مترو نیز اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای مونوریل خط B مترو دیگر توجیه علمی و اقتصادی نداشته و نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم و این پروژه باید تا پردیسان ادامه پیدا کند وگرنه هیچ توجیه اقتصادی و فنی ندارد.