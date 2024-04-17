نیروهای مسلح ایران هیمنه رژیم اشغالگر قدس را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه مراسم گرامیداشت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم رژه نیروهای مسلح گفت: ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر شما ارتشی‌ها و ملت ایران مبارک باشد.

آیت الله سید محمدعلی آل هاشم در ادامه افزود: در روزهای پرالتهاب ابتدایی انقلاب اسلامی، گروهی کوته فکر و منافق شعار انحلال ارتش و تشکیل ارتش خلق را می‌دادند، اتفاقی که اگر می‌افتاد، قدرتمندترین بازوی انقلاب را از دست می‌رفت و انقلاب اسلامی ملت ایران این بازوی قدرتمند خود را از دست می‌داد.

وی ادامه داد: امام (ره) با بینش عمیق خود نه تنها مقابل چنین اشتباهی ایستادند، بلکه از ارتش خواستند در روز ۲۹ فروردین به میان مردم بیایند و مردم هم از فرزندان ارتشی خود استقبال کنند، به این ترتیب بزرگترین توطئه علیه انقلاب اسلامی ملت ایران در نطفه خفه شد.

آل هاشم گفت: ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از ۴۸ هزار شهید تقدیم انقلاب و حفظ تمامیت ارضی کشور نمود و بعد از جنگ هم در همه عرصه‌های خدمت و امدادرسانی به مردم اولین نهاد در کار بوده است.

وی افزود: ارتش همواره مورد احترام امامین انقلاب بوده است تا جایی که مقام معظم رهبری از ارتش به عنوان شجره طیبه و ارتش حزب‌الله نام بردند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه از شهدای ارتش یاد کرد و گفت: این روزها سالگرد ایام شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی است، شهید صیاد شیرازی سید الشهدای ارتش بود و به درجات معنوی هم رسید که بدلیل نقش آفرینی بزرگ در هشت سال دفاع مقدس خار چشم دشمنان و منافقان بود.

آل هاشم گفت: یکی دیگر از شهدای شاخص ارتش، امیر سپهبد قرنی، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که به دست گروهک تروریستی فرقان به شهادت رسید. او نقشی مهم در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور داشت.

وی ادامه داد: اینجا باید یادی هم از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کنیم که تا آخرین لحظه عمر خود در راه اسلام و انقلاب مجاهدت کرد. ما درود می‌فرستیم به روح سپهبدهای اخلاص قرنی، صیاد شیرازی و سلیمانی.

امام جمعه تبریز در ادامه به انجام موفقیت آمیز عملیات وعده صادق اشاره کرد و گفت: انجام موفقیت آمیز عملیات غرورآفرین وعده صادق را به فرماندهی معظم کل قوا و نیروهای مسلح بخصوص نیروی هوافضای سپاه تبریک می‌گویم که هیمنه رژیم اشغالگر قدس را شکستند.

آل هاشم افزود: بعد از خباثت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مستشاران نظامی ایران در سوریه و فرمان فرماندهی کل قوا برای تنبیه این رژیم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک تنبیه تاریخی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند و انشاالله شاهد پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی رژیم صهیونیستی و اشغالگر قدس شریف خواهیم بود.