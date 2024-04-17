هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی فرو ریخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ارتش اظهار کرد: این رژیم همیشه قدرت نظامی خود را به رخ می‌کشید که آن هم با عملیات‌های طوفان‌الاقصی و وعده صادق فرو ریخت لذا اگر چیزی وجود دارد ظاهری است و اگر پشتیبانی آمریکا نباشد از هم خواهد پاشید.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اقتدار نیروهای مسلح ما در میدان، باورها و در عمل معین است که دیگر امروز دوست و دشمن در آن تردیدی ندارند. وی گفت: ما امروز مفتخر به اقتدار و مردمی بودن نیروهای مسلح هستیم و همین ویژگی‌ها و اهداف عالیه، نیروهای مسلح ما را در دنیا برجسته کرده است.

وی ضمن بیان اینکه در کشور احساس امنیت و آرامش وجود دارد، بیان کرد: یک از مصادیق جدید گواه بر اقتدار، عظمت و قدرت نیروهای مسلح کشورمان، «تنبیه کوچک رژیم جعلی اسرائیل» بود که همه دنیا دیدند اگر نظام مقدس اراده بکند تعیین کننده خواهد بود.

نظری ضمن اشاره به دو چالش جدید رژیم صهیونیستی افزود: این رژیم جعلی در مواجهه با حماس و مردم غزه در باتلاق گیر کرده و با غلط جدید خود در دمشق در باتلاق دیگری فرو رفته است.

استاندار خراسان رضوی متذکر شد: به پیروی از رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنیم که اگر شرارتی انجام بدهند برخورد مخرب‌تر و پاسخ سختی خواهند گرفت که این سخن از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حکایت دارد.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی به برکت وجود همه دستگاه‌های امنیت‌ساز از امنیت خوبی برخوردار هستیم و ان‌شاالله این امنیت در کشور هم ادامه پیدا خواهد کرد.

نظری با بیان اینکه در تلاش هستیم در حوزه‌های مختلف مشکلات را کمتر بکنیم، گفت: بدیهی است در فضای انسجام، اهداف مد نظر بهتر محقق خواهد شد.