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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

ذخیره سد زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید

ذخیره سد زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره مطبوعاتی قاصد آب اظهار داشت: با توجه به نقشی که رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و به ویژه مباحث آب دارند، از تلاش آنان در مسائل مربوط به آب، فرونشست زمین، تعادل بخشی، مدیریت یکپارچه زاینده رود، آب و پساب و آب شرب استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها مدیریت کننده افکار عمومی جامعه هستند، خاطرنشان کرد: اگر مباحث آب شفاف نباشد می‌تواند ما را به انحراف بکشاند و از این رو تلاش شما خبرنگاران سبب می‌شود که بتوانیم تمامی ذینفعان حوضه از جمله کشاورزی‌، صنعت و شرب را که طبق قوانین دولت دارای حقابه و سهم‌آبه هستند با منابع آبی موجود تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: حوضه آبریز زاینده‌رود بسیار پر چالش بوده و ناترازی بین منابع مصارف کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست در این حوزه مطرح است.

ساسانی افزود: اکنون که در سال آبی دوره بارش‌ها تقریباً رو به اتمام است میزان بارش در ایستگاه شاخص حوضه زاینده رود (چلگرد) از ابتدای مهر ۱۴۰۲ تاکنون، یکهزار و ۲۰ میلیمتر بوده است در حالی که مدت مشابه سال گذشته یکهزار و ۳۹۰ میلیمتر بود و امروز ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید.

وی با اشاره به اینکه در سال آبی کنونی یک نوبت در آبان و یک نوبت در ابتدای فروردین ماه برای کشاورزی اصفهان آب توزیع شد، خاطرنشان کرد: خروجی سد زاینده رود از روز گذشته برای توزیع سومین نوبت آب برای کشاورزی شرق اصفهان افزایش یافته است و تا امشب قطعاً آب به سطح شهر اصفهان خواهد رسید.

کد مطلب 6080833

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      8 10
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      قیمت آب شیرین که برای کشاورزی باز میشود هزاران برابر بیشتر ارزش دارد تا محصولاتی که از کشاورزی شرق اصفهان بدست میاید .
      • هموطن IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
        9 4
        فرونشست اصفهان را دارد میبلعد شما فکر قیمت تمام شده محصول هستین البته اون اب شیرینی هم که به خلیج فارس میرود شاید بیشتر ضرر داسته باشد
      • GB ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        0 0
        کدام آب شیرین مطمئنی درست به عرضتون رسوندن
      • GB ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        1 0
        وآب زاینده رود که برای کارخانجات وغیره یزد حرام میشه اشکالی نداره؟ و در قم همیشه زاینده رود جاریه ولی برای خود اصفهان خوب نیست
      • حسن IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        2 0
        بلاهت تا چه حد،همه چیز پول نمیشه،وقتی اصفهان از خشکی در زمین فرو بره بحران ملی بوجود میاد از صدها زلزله بدتر،حقابه محیط زیست داده نشه طبیعت پاسخ میده و اصفهان را میبلعه،
      • علی IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        1 0
        اگر اینچنین باشه پس چرا کسی درباره میلیارد ها متر مکعب آب که از کارون به خلیج فارس میرزه کسی حرف نمی زنه
    • احمدرضا IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      9 2
      پاسخ
      در روزهایی که زاینده رود جاری میشود تنها کشاورزان شرق اصفهان سود نمی‌برند بلکه حیات و نشاط به اصفهان ودیگر شهرها و آبادیهای مسیر برمیگردد
    • RO ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      7 2
      پاسخ
      متاسفانه با گسترش صنایع اببر در اصفهان ودراخر افزایش جمعیت هرروزشاهد افزایش مصرف آب این رودخانه هستیم....تنها راهکار انتقال تمام صنایع ابخواه به جاهای پر آب وکاهش جمعیت هست تا هم رودخانه جاری بشه وهم از آلودگی هوا کم
      • احسان IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        0 0
        واقعا با نظرت موافق هستم باید تمامی کارخانه های که اب زیاد مصرف میکنند کنار دریا باشند به نظر من و همچنین رود خانه ها به جا اصلی خودشون برن چون تمام خشکی زمین که الان روز به روز زمین نشست میکنه ا ز کم شدن سفره های زیر زمینی هست و زمین رو به نابودی داریم میبریم ولی اگر بزاریم همه چی
    • GB ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      چه فایده ای برای اصفهان داره زاینده را که نابود وخشک کردن بجاش دریاچه قم را درست کردن وکارخانه کاشی وسیفی جات در یزد وغیره
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      بهترین اب را ببرید توکویر هویچ بکارید این هست مدیریت منابع اب

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