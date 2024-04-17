۷۰ زندانی جرائم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری نیازمند کمک خیران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صیادی اظهار کرد: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد استان چشم انتظار کمک و گلریزان خیران هستند.

وی تصریح کرد: از این تعداد زندانی جرایم غیرعمد ۵۳ زندانی از محکومان مالی، ۱۵ زندانی در بحث مهریه و دو زندانی نیز در موضوع دیه غیرعمد هستند.

صیادی افزود: مجموع بدهی و محکومیت مالی این محکومان مالی ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است که تلاش شده با استفاده از اعسار، جلب رضایت شاکیان مبلغ پرداختی کاهش داده و با پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض خیرین شرایط آزادی این زندانیان جرایم غیرعمد در استان فراهم شود.

وی گفت: خیرین و مردم پولی که به عنوان نذر برای آزادی زندانیان پرداخت می‌کنند یک خیر ماندگار است و با این اقدام خداپسندانه با سروسامان گرفتن خانواده‌ها و فرزندان آنها از آسیب‌های اجتماعی مترتب به این خانواده‌ها کاسته می‌شود.