بکوشیم در راه خدا کار انجام دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نکونام صبح چهارشنبه در مراسم تشییع حاج محمد کیانی از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امروز همه ما آمده‌ایم تا قدردان این مجاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما هر لحظه و هر مکان نباید از مرگ غافل باشیم تصریح کرد: فوت این جانباز گرانقدر ما را به این فکر فرو انداخت که مرگ آنی است و نباید مسائل دنیوی ما را از آن غافل کند.

حجت الاسلام نکونام با تاکید بر اینکه باید بتوانیم خوب زندگی کنیم و هرکاری را انجام می‌دهیم همواره برای رضایت خداوند باشد گفت: باید کوشید مثل این مرد سالم زندگی کرد و سالم نیز از دنیا رفت.

وی خاطر نشان کرد: این جانباز گرانقدر مردی مؤمن، نیکوکار و جهادگر بود که تمام عمر خود را صرف کارهای خیر و جهادی می‌کرد، همواره تلاش کرد که به محرومین و نیازمندان کمک کند.

حجت الاسلام نکونام با اذعان بر اینکه حاج محمد کیانی در جهاد برای ناهنجاری‌ها تلاش می‌کرد و سعی داشت ناهنجاری‌ها را کنترل کند که به جامعه آسیبی نرساند گفت: این مرد بزرگ روایت‌گر جنگ برای همه نسل‌های بعد از انقلاب بود و جوانان و نوجوانان را از رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس آگاه می‌کرد.

حجت الاسلام نکونام عنوان کرد: امروز دشمن در تلاش است که روایت‌های دوران دفاع مقدس را برعکس جلوه دهد و رشادت‌های رزمندگان را کمرنگ کند، نباید اجازه داد عرصه را برای دشمن باز گذاشت.