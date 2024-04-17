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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۴

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کمک به محرومین سرلوحه کار محمد کیانی رزمنده هشت سال دفاع مقدس

کمک به محرومین سرلوحه کار محمد کیانی رزمنده هشت سال دفاع مقدس

شهرکرد-استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: محمد کیانی رزمنده هشت سال دفاع مقدس یکی از افراد خیر و مومنی بود که کمک به محرومین را همیشه سرلوحه کار خود قرار می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح چهارشنبه در مراسم تشییع محمود کیانی رزمنده هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: محمد کیانی از رزمندگان دوران دفاع مقدس یکی از روایت‌گران دوران جنگ بود که به جمع دوستان شهیدش پیوست.

وی تصریح کرد: محمود کیانی عاشق هم رزمانش و عشق به امام حسین (ع) از خصوصیات بارز این رزمنده بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کمک به محرومین را همیشه سرلوحه کار خود قرار می‌داد تصریح کرد: همیشه سعی می‌کرد به نیازمندان و محرومین کمک کند.

حیدری بیان داشت: محمد کیانی جز اولین کسانی بود که به جبهه اعزام شد و مردانه در مقابل دشمن ایستاد تا از ناموس و هم وطنان خود دفاع کند.

وی اذعان داشت: این رزمنده در مقابل نا ملایمتی‌ها ایستاد، پیگیر مسائل و مشکلات رزمندگان، دلسوز نوجوانان و جوانان بود و همیشه سعی می‌کرد آنها را راهنمایی کند.

حیدری یادآور شد: خاطرات دوران جنگ را برای نسل‌های جدید بیان می‌کرد، او رسالتی حسینی و زینبی داشت و همه ساله برای پیاده روی اربعین شرکت می‌کرد و در موکب‌ها نیز خدمت می‌کرد، دست خیر داشت و هر وقت خلعی بود قطعاً کمک حال دیگران نیز بود.

کد مطلب 6080910

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