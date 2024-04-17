اذعان سایت عبری به دست برتر نیروهای مقاومت در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی واللا به ضربات وارده علیه نظامیان صهیونیست از سوی نیروهای مقاومت فلسطین در جریان جنگ غزه اذعان کرد.
این سایت در گزارشی نوشت که رژیم صهیونیستی روزانه شاهد ثبت ۶۰ نظامی قطع عضو و معلول شده در جریان درگیریهای زمینی در نوار غزه است.
مبارزان گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه بارها با کمینهای قدرتمند خود تلفات زیادی از ارتش این رژیم گرفتهاند. چندی قبل این نیروها در جریان «کمین ابرار» ضربههای مهلکی به نظامیان صهیونیست وارد کردند.
پیشتر گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس فلسطین تصاویری از عملیات بزرگ خود تحت عنوان «کمین ابرار» در منطقه الزنه در شرق خان یونس را منتشر کرد.
صهیونیستها از ابتدای جنگ تاکنون تحت سانسور نظامی شدید عمل کردهاند و گزارشهای زیادی درباره دروغگویی و پنهانکاری ارتش رژیم صهیونیستی در ارائه آمار تلفات خود وجود دارد.
انتشار اطلاعات مربوط به عملیاتهای مقاومت و تلفات ارتش صهیونیستی به ویژه تلفات جانی در جنگ غزه از ابتدا مشمول سانسور نظامی شدید بوده و رسانههای این رژیم حق ندارند اطلاعاتی درباره آمار کشتهشدگان منتشر کنند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از پخش کلیپهای مستندِ منتشر شده توسط گروههای مقاومت درباره عملیاتهای آنها در رسانههای عبری جلوگیری میکند.
نظر شما