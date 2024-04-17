۳۵۰۰۰زائردربقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد میهمان طرح آرامش بهاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نصیر الاسلامی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ۱۴ بقعه نیز در استان خیمه معرفت برا شده بود که در آنها برنامه‌ها و غرفه‌هایی در رده‌های سنی مختلف و تولید محتواهای فرهنگی و مذهبی انجام شد.

وی بیان داشت: ۱۴ بقعه مراسم تحویل سال نو را با حضور سه هزار و ۵۰۰ نفر از مسافران و زائران اجرا کردند.

نصیر الاسلامی افزود: ۱۳ مبلغ از قم و ۹ مبلغ بومی در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برای میزبانی از مسافران و زائران نوروزی به این اماکن اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ بقعه نماز جماعت در هر سه وعده برگزار شد، گفت: در ایام ماه مبارک رمضان ۱۲ بقعه متبرکه در استان میزبان برگزاری مراسم ترتیل خوانی و جزخوانی روزانه بود.