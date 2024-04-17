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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۰

معاون استاندار خوزستان:

تعاونی‌ها در خوزستان توسعه یابند

تعاونی‌ها در خوزستان توسعه یابند

اهواز- معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: یکی از اصلی‌ترین راهبردها در راستای تحقق شعار سال در حوزه‌های مختلف از جمله شیلات، کشاورزی و… تأسیس و گسترش تعاونی‌ها در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راضی جلالی در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به شعار سال با موضوع «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین راهبردهای ما در راستای تحقق شعار سال موضوع در حوزه‌های مختلف از جمله شیلات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و… گسترش تعاونی‌ها در خوزستان است.

وی در این راستا شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های گذشته و رفع آنها، آموزش و فرهنگ سازی، همچنین تقویت تعاونی‌های با ظرفیت اشتغال بالاتر را در اولویت دانست.

راضی جلالی بر شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف خوزستان و اولویت بندی آنها در راستای تأسیس تعاونی‌ها و به نتیجه رساندن اهداف تاکید کرد و گفت: تولید، توزیع، بازاریابی و فروش با روحیه کار گروهی و کسب مهارت به بهترین شکل انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: الگوی کسب و کار در دنیا به شکل قدیمی منسوخ شده و برای ایجاد جهش و مشارکت مردم باید به روش‌های نوین متوسل شد.

کد مطلب 6080953

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    نظرات

    • اسحاق IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      همش چرت ودروغه من خودم هم تولید کننده هستم هیچ حمایتی وتسهیلاتی دراین دولت از من نشده بلکه الان هم بدلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت ورشکست هم شدم
    • اسحاق IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      همش چرت ودروغه من خودم هم تولید کننده هستم هیچ حمایتی ازمن دراین دولت نشده بلکه الان هم بدلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت ورشکست هم شدم تسهیلات هم خواستم که اصلا هزار ویک شرط گذاشتن باز هزار رحمت به دولت روحانی اتفاقا با خود این آقای راضی جلالی تماس گرفتم که اصلا هیچ

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