به گزارش خبرنگار مهر، محمد راضی جلالی در گفتوگویی رسانهای با اشاره به شعار سال با موضوع «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان کرد: یکی از اصلیترین راهبردهای ما در راستای تحقق شعار سال موضوع در حوزههای مختلف از جمله شیلات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و… گسترش تعاونیها در خوزستان است.
وی در این راستا شناسایی چالشها و آسیبهای گذشته و رفع آنها، آموزش و فرهنگ سازی، همچنین تقویت تعاونیهای با ظرفیت اشتغال بالاتر را در اولویت دانست.
راضی جلالی بر شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف خوزستان و اولویت بندی آنها در راستای تأسیس تعاونیها و به نتیجه رساندن اهداف تاکید کرد و گفت: تولید، توزیع، بازاریابی و فروش با روحیه کار گروهی و کسب مهارت به بهترین شکل انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: الگوی کسب و کار در دنیا به شکل قدیمی منسوخ شده و برای ایجاد جهش و مشارکت مردم باید به روشهای نوین متوسل شد.
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