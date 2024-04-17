تناسب و ضرورت دو اصل مهم در دفاع مشروع حق طبیعی یک کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور درباره عملیات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سوریه به شرح زیر است:

عملیات دفاعی "وعده صادق" نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه و به شهادت رساندن جمعی از مستشاران و فرماندهان نظامی و نیز انهدام کامل ساختمان دارای مصونیت و حفاظت دیپلماتیک سفارت، بر طبق ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین اعمال حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس مقررات و ضوابط بین‌المللی، صورت گرفته است.

در متن ماده‌ی ۵۱ منشور آماده است که: هیچیک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع انفرادی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد خدشه وارد نمی‌کند تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد.

با عنایت به این ماده و ارجاع فوری موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورمان به شورای امنیت ملل متحد و همچنین عدم انجام تکالیف شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به علت کارشکنی‌های ایالات متحده در حمایت از رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسؤولیت پذیر و پایبند به منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل با تصمیم قاطعانه مسؤولین کشوری و لشکری و با بهره‌گیری از حق طبیعی خود و همچنین وجود دو اصل مهم و حیاتی در دفاع مشروع یعنی "تناسب" و "ضرورت" به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، اقدام به دفاع مشروع نمود.

لازم به ذکر است که این اقدام صرفاً پاسخی در برابر حملات گذشته رژیم آپارتاید اشغالگر به اماکن دیپلماتیک ایران بوده است و هیچیک از مناطق غیرنظامی هدف قرار داده نشده و صرفاً اهداف نظامی هدف قرار گرفته‌اند و حتی غیرنظامیان را به عنوان تلفات جانبی قربانی نکرده است لذا اصل "تفکیک" نیز رعایت گردیده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایبندی خود به قواعد بین‌المللی تاکید نموده و اعلام کرده است که به صورت قاطعانه با متجاوزین به حاکمیت و استقلال خود بر طبق اصول و قواعد حقوق بین‌الملل برخورد خواهد کرد.

در پایان انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور ضمن حمایت قاطع از اقدامات مشروع و بحق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت و دفاع از منافع ملی، بر حفظ تمامیت ارضی و احترام به اصول و قواعد دیپلماتیک از سوی دولت‌ها و نیز پایبندی به اهداف و مقاصد مندرج در منشور ملل متحد تاکید می‌کنند.