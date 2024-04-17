دستگیری قاچاقچی مسلح در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان در یکی از محلات جنوب پایتخت پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه نهم این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم به همراه همدست خود که از قاچاقچیان و سوداگران مرگ جنوب تهران هستند، محل زندگی خود را تبدیل به محل دپو و فروش مواد مخدر کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های محلی و تحقیقات گسترده و اطلاعات مفیدی که مأموران پلیس در بررسی‌های میدانی به دست آوردند سرانجام مختصات و آدرس دقیق مخفیگاه متهم شناسایی و اقدامات مقدماتی شامل اخذ مجوز قانونی برای ورود به منزل و آماده سازی تیم عملیاتی برای اقدام غافلگیرانه و دستگیری متهم و همدستش به عمل آمد.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به تکمیل پرونده و ارائه گزارش به مرجع قضائی، مجوز قانونی برای ورود به مخفیگاه و بازداشت متهمان صادر و روز گذشته تیم عملیاتی پایگاه نهم به محل اعزام شد و با رعایت جوانب قانونی با شگردهای خاص پلیسی وارد مخفیگاه شده و بلافاصله در اقدامی ضربتی هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

وی با اینکه در جستجوی خانگی، چهار کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه چهار تیر جنگی کشف شد، تصریح کرد: پلیس و دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به نظم و آرامش عمومی شهروندان خدشه وارد می‌کنند برابر قانون به شدت برخورد کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: به قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر اولتیماتوم می‌دهیم تا دیر نشده دست از اعمال مجرمانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند، چراکه مطمئن باشند پلیس با اشراف اطلاعاتی خوبی که دارد متهمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و آنان را به دست قانون می‌سپارد.