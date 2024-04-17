  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۰

سرهنگ باباپور خبر داد؛

دستگیری قاچاقچی مسلح در جنوب تهران

دستگیری قاچاقچی مسلح در جنوب تهران

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از دستگیری قاچاقچی مسلح در جنوب تهران به همراه ۴ کیلوگرم تریاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان در یکی از محلات جنوب پایتخت پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه نهم این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم به همراه همدست خود که از قاچاقچیان و سوداگران مرگ جنوب تهران هستند، محل زندگی خود را تبدیل به محل دپو و فروش مواد مخدر کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های محلی و تحقیقات گسترده و اطلاعات مفیدی که مأموران پلیس در بررسی‌های میدانی به دست آوردند سرانجام مختصات و آدرس دقیق مخفیگاه متهم شناسایی و اقدامات مقدماتی شامل اخذ مجوز قانونی برای ورود به منزل و آماده سازی تیم عملیاتی برای اقدام غافلگیرانه و دستگیری متهم و همدستش به عمل آمد.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به تکمیل پرونده و ارائه گزارش به مرجع قضائی، مجوز قانونی برای ورود به مخفیگاه و بازداشت متهمان صادر و روز گذشته تیم عملیاتی پایگاه نهم به محل اعزام شد و با رعایت جوانب قانونی با شگردهای خاص پلیسی وارد مخفیگاه شده و بلافاصله در اقدامی ضربتی هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

وی با اینکه در جستجوی خانگی، چهار کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه چهار تیر جنگی کشف شد، تصریح کرد: پلیس و دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به نظم و آرامش عمومی شهروندان خدشه وارد می‌کنند برابر قانون به شدت برخورد کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: به قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر اولتیماتوم می‌دهیم تا دیر نشده دست از اعمال مجرمانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند، چراکه مطمئن باشند پلیس با اشراف اطلاعاتی خوبی که دارد متهمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و آنان را به دست قانون می‌سپارد.

کد مطلب 6081021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها