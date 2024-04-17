تصویب برنامه عملیاتی تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در آن برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مخبر در این جلسه با تاکید بر ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به سیل زدگان در مناطق جنوبی کشور تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارتخانه‌های کشور، نیرو و راه و شهرسازی موظف هستند همه امکانات خود را برای کمک و جبران خسارات وارده به سیل زدگان بسیج کنند.

وی صبح امروز در جلسه هیأت دولت با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه تاکید کرد: نمایشگاه کتاب یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی است و ضروری است بخش‌های مربوط، در برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه همکاری کنند تا زمینه توسعه فرهنگ کتاب خوانی در کشور فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به بازدید روز گذشته خود از پارک فناوری پردیس اشاره و تاکید کرد: با تلاش‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات و دستاوردهای بزرگی در این پردیس انجام شده تعداد زیادی از نخبگان جوان که سرمایه کشور هستند با پارک‌های علمی همکاری می‌کنند.

مخبر با اشاره به عملیات افتخارآمیز و مقتدرانه اخیر سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تاکید کرد: در دنیای امروز در اختیار داشتن علم منبع قدرت است و آنچه دشمنان ما را در عملیات اخیر از قدرت ایران دچار ترس و دلهره ساخته، داشتن علم و دانش ساخت تکنولوژی‌های جدید است و نه صرف در اختیار داشتن این محصولات.

وی ادامه داد: قطعاً سرمایه و آینده کشور همین جوانانی هستند که رشد اقتصادی باید با تکیه بر همت و تلاش آنان صورت پذیرد. برای تحقق شعار سال و رشد تولید شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری باید فعال شوند چرا که این شرکت‌ها راه میانبر برای رشد تولید هستند و جهش اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری با دانش و تکنولوژی محقق می‌شود.

مخبر در خصوص مطالبات عقب افتاده حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا هرچه سریع‌تر مطالبات آنان تأمین و پرداخت شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از سازمان صداوسیما و رسانه‌ها برای اطلاع رسانی اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم، از سازمان صدا و سیما خواست تا زمینه انعکاس بیشتر خدمات بخش‌های مختلف دولت فراهم شود.

همچنین در این جلسه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در خصوص پروژه ملی قطار شهری گفت: این پروژه با کمک شهرداری تهران و وزارت کشور به ثمر رسیده است و به زودی متروی تهران شاهد استفاده از قطار ملی خواهد بود.

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما نیز با تأکید بر ضرورت حمایت سازمان صداوسیما از تلاش‌ها و اقدامات دولت ادامه داد: طرح حمایت مالی معاونت علمی از برنامه‌های رسانه‌ای دانش بنیان‌ها اثر خوبی برای تقویت و رشد تولید شرکت‌های دانش بنیان داشته است.

در این جلسه، هیأت دولت برنامه عملیاتی تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳» را تصویب کرد.