برپایی رویداد «مانوین» با نگاهی نوآورانه به نیازهای روز جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به همت ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با حضور جمعی از مدیران دولتی و برخی فعالان زیست بوم اقتصاد خلاق و جامعه نخبگانی این عرصه برگزار شد.

مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم با اشاره به زمینه شکل گیری ایده و اجرایی سازی این رویداد، «کمک به حل مسائل اجتماعی از طریق ظرفیت‌های اجتماعی، ابزار های نوآورانه و فناورانه» را ماهیت ذاتی صنایع خلاق دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه بزرگترین جامعه آماری کشور، حوزه صنایع فرهنگی و نرم است؛ نیاز است تا فرهنگ نوآوری و فناوری در گروه‌های مختلف جامعه ورود پیدا کند؛ یکی از اهداف برگزاری این رویداد نگاه نوآورانه، آینده‌نگرانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه در عرصه‌ها و سطوح مختلف است. همچنین این رویداد با محوریت ترویج و جلب توجه سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران به عرصه مهم و راهبردی صنایع خلاق است.

وی ادامه داد: کارآفرینان نیز در حوزه صنایع خلاق نقش دارند، از این رو با هدف وارد کردن فرهنگ نوآوری و فناوری که منجر به کارآفرینی و خلق ثروت می‌شود و پیرو راهبرد کلان ۲ نقشه جامع علمی کشور مبنی بر کمک به گفتمان سازی اقتصاد دانش بنیانی و ارائه دستاوردهای حوزه فناوری‌های نرم و فرهنگی کشور، این رویداد در دستور کار قرار گرفته است.

یاسر قرائی، دبیر اجرایی رویداد گفت: برگزاری مانوین در راستای نگـاه نـوآورانه، آینده‌نگارانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه در عرصه‌ها و سطوح مختلف و ترویج فرهنگ نوآوری است که به کارآفرینی و خلق ثروت منجر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی، بخش نمایشگاهی، پروتوتایپ، رونمایی، روایت پیشرفت، حکمرانی، سرگرمی، مشارکت عمومی، همرسانی، مشاوره، رقابت و مسابقه، تقدیر و ارزیابی و پنل و سخنرانی از جمله بخش‌های مختلف مانوین است.

به گفته قرائی، رویداد «مانوین» با هدف ارائه دستاوردهای صنایع خلاق همزمان با نمایشگاه «اینوتکس ۱۴۰۳» در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در تامین محتوای بخش روایت پیشرفت، مشارکت در نشست‌ها و پنل‌ها، دعوت از فعالان و صاحب‌نظران، حضور واحدهای نوآور، خلاق و فناوری مستعد و توانمند در بخش نمایشگاهی، معرفی ظرفیت های استانی در حوزه های فناوری فرهنگی نرم، توجه به بخش بازار پردازی و لزوم زنجیره ارزش محصولات صنایع فرهنگی و نرم از جمله انتظاراتی است که از اعضا شورای سیاست‌گذاری می‌رود.

در ادامه نشست، مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی، یاسر جلالی دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد حسین سجادی نیری، مدیر نوآوری و فناوری تکنوتجارت، محمدرضا زارع برزشی، سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش وزارت صمت، سید علی فاطمی از فعالان مرتبط در شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی مرتضی بیرنگ از فعالان و مدیران عرصه دانش بنیان و اقتصاد خلاق و برخی دیگر از حاضران در نشست به اظهار نظر و ارائه دیدگاه های خود پرداختند.