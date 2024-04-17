  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

صندوق ذخیره فرهنگیان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است

صندوق ذخیره فرهنگیان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است

اصفهان-مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان با ارائه خدمات متنوع و مطمئن، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌های فرهنگیان عزیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به اهمیت صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان حامی و پشتیبان معیشت فرهنگیان، اظهار داشت: این صندوق با ارائه خدمات متنوع و مطمئن، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌های فرهنگیان عزیز فراهم کرده است.

وی پس از ارائه گزارشی از آمار اعضای صندوق و میزان واریزی‌ها، افزود: خوشبختانه شاهد استقبال روزافزون فرهنگیان از این صندوق هستیم و تعداد اعضای آن در حال افزایش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر ضرورت آگاهی‌رسانی به فرهنگیان در خصوص مزایا و خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد: ما موظفیم با تبیین و روشنگری مستمر، فرهنگیان را از این فرصت ارزشمند مطلع سازیم تا آنان با اطمینان خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام کنند.

ابراهیمی در ادامه به ارتقای شیوه و سرعت پاسخگویی به مراجعین و تماس‌گیرندگان صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد تا با ارائه خدمات باکیفیت و پاسخگویی سریع، رضایت‌مندی فرهنگیان را جلب شود.

کد مطلب 6081059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها