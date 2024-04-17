به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به اهمیت صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان حامی و پشتیبان معیشت فرهنگیان، اظهار داشت: این صندوق با ارائه خدمات متنوع و مطمئن، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌های فرهنگیان عزیز فراهم کرده است.

وی پس از ارائه گزارشی از آمار اعضای صندوق و میزان واریزی‌ها، افزود: خوشبختانه شاهد استقبال روزافزون فرهنگیان از این صندوق هستیم و تعداد اعضای آن در حال افزایش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر ضرورت آگاهی‌رسانی به فرهنگیان در خصوص مزایا و خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد: ما موظفیم با تبیین و روشنگری مستمر، فرهنگیان را از این فرصت ارزشمند مطلع سازیم تا آنان با اطمینان خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام کنند.

ابراهیمی در ادامه به ارتقای شیوه و سرعت پاسخگویی به مراجعین و تماس‌گیرندگان صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد تا با ارائه خدمات باکیفیت و پاسخگویی سریع، رضایت‌مندی فرهنگیان را جلب شود.