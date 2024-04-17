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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۹

تقدیم اجرای «هیدن» به آتیلا پسیانی

تقدیم اجرای «هیدن» به آتیلا پسیانی

شامگاه سه‌شنبه ۲۸ فروردین دویست‌ و شصتمین اجرای نمایش «هیدن» به مرحوم آتیلا پسیانی تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هیدن» با نویسندگی مشترک ریحانه رضی و کوروش شاهونه، کارگردانی کوروش شاهونه و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان در دور چهارم اجرا در تماشاخانه هیلاج روی صحنه است.

گروه اجرایی این اثر نمایشی شب گذشته (سه‌شنبه ۲۸ فروردین) دویست‌ و شصتمین اجرای خود را در حضور ستاره پسیانی به پدر مرحوم و فقیدش، آتیلا پسیانی تقدیم کردند.

تماشاگران و مخاطبان حاضر در سالن نیز با شنیدن نام آتیلا پسیانی به مدت چند دقیقه این هنرمند فقید را تشویق و یادش را گرامی داشتند.

محمدحسین مهدویان، رامبد جوان، امیر جعفری، بهنوش طباطبایی، فریدون جیرانی، خسرو نقیبی، وحید آقاپور، ستاره پسیانی و ... برخی از هنرمندان مطرحی بودند که در هفته اخیر به تماشای نمایش «هیدن» نشستند.

این نمایش در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، برنده تندیس بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری زن شد. «هیدن»، همچنین در شاخه‌های نمایشنامه‌نویسی، بهترین بازیگر مرد و طراحی صحنه نیز نامزد دریافت جایزه بود.

نمایش «هیدن» در جشن حافظ که اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد نیز تندیس بهترین کارگردانی و تندیس ویژه هیات‌داوران را برای بهترین بازیگر زن به دست آورد.

بازیگران این نمایش حمید رحیمی، ریحانه رضی، عطا عمرانی، رستا رضوی، آیت بی‌غم، فرناز حسین‌مردی هستند که در ۲ ساعت ۱۸ و ۲۰ روی صحنه می‌روند.

ریحانه رضی و کوروش شاهونه نویسندگان، نوید دیوان طراح صدا و آهنگساز، ریحانه رضی مشاور کارگردان و طراح لباس، علی اکباتانی مدیرتولید، کوروش شاهونه تکنسین آرت مداربسته و طراح صحنه، علیرضا کرمی دستیار کارگردان، مینا پیروزیان مدیر اجرا، امیرحسام قربانی، عبد نیک‌سیرت، امیرحسین غفرانی تیزر، امیر قالیچی تبلیغات مجازی و علی کیهانی مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای‌، دیگر عوامل اجرایی نمایش «هیدن» هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی می‌توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

کد مطلب 6081063
فریبرز دارایی

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