سرپرست فدراسیون شطرنج استعفای خود را پس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شادی پریدر که سرپرستی فدراسیون شطرنج را بر عهده دارد، روز سه شنبه با حضور در وزارت ورزش استعفای خود را اعلام کرد. این استعفا در فاصله یک روز مانده به پایان نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون شطرنج انجام شد.

در واقع پریدر تصمیم به استعفا گرفت تا بتواند برای ورود به انتخابات فدراسیون شطرنج نام نویسی کند. در همین زمینه او امروز چهارشنبه (۲۹ فرودین) با حضور در وزارت ورزش نشستی با کیومرث هاشمی وزیر ورزش برگزار کرد اما در پایان این نشست از تصمیم خود برای استعفا منصرف شد و آن را پس گرفت.

شادی پریدر در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: استعفای خود را روز سه شنبه اعلام کردم اما امروز در نشست با وزیر ورزش در رابطه با آن و موضوعات مرتبط با شطرنج و انتخاباتش صحبت کردم.

وی تاکید کرد: صحبت های زیادی در نشست با وزیر ورزش مطرح شد. در نهایت با توصیه های وی و در نظر گرفتن آنچه به نفع شطرنج است، تصمیم بر این شد تا استعفای خود را پس بگیرم و ماموریتم برای رسیدگی به شطرنج و مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودتر آن را انجام دهم.

پریدر ابراز امیدواری کرد که پروسه بررسی صلاحیت کاندیداها زودتر انجام شود و در اولین فرصت مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صحبت های شادی پریدر در مورد استعفایش از سرپرستی فدراسیون شطرنج و نشستی که در همین زمینه امروز با کیومرث هاشمی داشته است، در حالی مطرح می شود که سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در حاشیه مجمع انتخاباتی امروز فدراسیون ورزش های سه گانه با تکذیب استعفاری پریدر اعلام کرده که «تا به امروز هیچ خبری مبنی بر استعفای وی به دستم نرسیده است و پریدر را به عنوان سرپرست فدراسیون می شناسم.»

صحبت های پریدر اما حاکی از استعفایی بوده که روز گذشته آن را اجرا کرده بود.