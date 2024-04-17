مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مصطفی فعله‌گری ظهر چهارشنبه اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که امسال با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است، مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۲ که تا پیش از این تا ۳۱ فروردین در نظر گرفته شده بود تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تمدید شده است.

وی افزود: چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح و تکمیل نمایند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور براساس صورتحساب‌های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام نموده و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه‌های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داده است که مشمولان قانون می‌توانند تا موعد مقرر نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نمایند.

گفتنی است؛ به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (۳) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار دارد.