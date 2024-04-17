تلاش برای تولید نان کامل/ سیستم آسیابانی نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل گلشن تفتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گرامیداشت روز ملی گندم و نان که در سالن جلسات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری ۲۱ فروردین ماه به نام روز ملی گندم و نان گفت: در سال ۱۴۰۱ طرح کلان کاهش ضایعات و بهره گیری از آنها در محصولات کشاورزی در استان البرز کلید خورد.

وی افزود: از آن زمان تاکنون در حال بررسی میزان ضایعات هشت محصول کشاورزی از مرحله برداشت مصرف خانگی هستیم اما هیچ مستند علمی در این زمینه در دست نیست. اکنون بررسی میزان ضایعات گندم تا مرحله نانوایی‌ها و مصارف خانگی در ۱۴ استان کشور در حال انجام است و امیدواریم تا سال آینده نتایج این مطالعات قطعی و اطلاع رسانی شود.

رئیس بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری‌های پس از برداشت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با بیان اینکه ۷۰ درصد فعالیت‌های پژوهشی بخش صنایع غذایی در خصوص ضایعات محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: در خصوص گندم، آرد و نان نیز مطالعاتی انجام و حدود ۲۰ درصد فعالیت‌های پژوهشی بر این موضوع متمرکز شده است.

گلشن تفتی مطرح کرد: گندم‌های تولید شده در کشور کیفیت‌های متفاوتی دارند، بنابراین آرد تولیدی دارای کیفیت‌های مختلفی است و برای تولید نان باکیفیت و دارای حجم و بافت مناسب نیازمند تقویت آرد هستیم که در این راستا نیاز به تقویت بهبود دهنده‌ها داریم. بهبود دهنده‌های نان برای انواع نان‌های مسطح تولیدی کشور در قالب شرکت‌های دانش بنیان تولید و به بازار عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهبود دهنده‌ها سالانه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده برای صنعت گندم، آرد و نان کشور دارند، اظهار کرد: مجلس مصوباتی در این زمینه داشته و با جدیت به دنبال آن است تا بتوانیم نان موجود را با نان کامل جایگزین کنیم زیرا در حال حاضر برای بخش اعظم نان تولید شده در کشور از آرد سفید استفاده می‌شود که دو ضرر دارد.

آرد کامل دومین منبع تأمین کننده فیبر بدن

رئیس بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری‌های پس از برداشت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با بیان اینکه با این کار بخش مطلوب دانه گندم که حاوی سبوس است از مصرف خوراکی خارج و نیز ضرر اقتصادی وارد می‌شود، گفت: ۵۹ درصد گندم تولیدی برای مصارف آرد خبازی مصرف می‌شود که درصد استخراج این آرد ۸۵ درصد بوده و ۱۵ درصد سبوس گیری شده است.

گلشن تفتی با اشاره به اینکه بنابراین معادل ۱۰ درصد وزن گندم از طریق سبوس از چرخه مصرف انسان خارج می‌شود، عنوان کرد: در این زمینه باید برای استفاده از آرد کامل گندم تلاش کنیم زیرا تمام اجزای دانه گندم تبدیل به آرد شده و حاوی ۱۳ درصد فیبر است. بعد از سبزیجات، آرد کامل دومین منبع تأمین کننده فیبر مورد نیاز بدن است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از آرد کامل در تولید نان بیان کرد: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در این زمینه پیش قدم بوده و ما دانش فنی تولید نان سبوس دار با کیفیت مناسب فنی و تغذیه‌ای را داریم. در زمینه تولید نان کامل، دانش فنی بسیار حائز اهمیت است اما در کنار آن باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم و اصلاحات لازم در سیستم آسیابانی انجام شود.

رئیس بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری‌های پس از برداشت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مطرح کرد: در زمینه ارتقای کمی و کیفی نان نیز در حال تلاش هستیم تا بتوانیم امسال این موضوع را به سرانجام برسانیم. اکنون خراسان رضوی در این زمینه پیش قدم و در حال فعالیت در جهت تولید نان کامل است و پس از آن نیز خوزستان در حال برنامه ریزی است.

گلشن تفتی در پایان خاطرنشان کرد: برای نیل به هدف تولید آرد و نان کامل مسؤولیت خطیر چند جانبه ای را بر عهده داریم و نیاز به هماهنگی و تعامل مسؤولان مرتبط و سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در امر تولید گندم، آرد و نان و نیز همت و مشارکت مردم نیز احساس می‌شود تا بتوان این امر مهم را محقق کرد.