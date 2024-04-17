اشتغال بیش از ۴ هزار نفر در معادن شهرستان بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غلامی ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام نیک بین نماینده شهرستان بردسکن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیش از ۴ هزار نفر در معادن بردسکن از جمله در معادن طلا، مس و آهن در شهرستان اشتغال به کار دارند که تلاش ما در این حوزه پیگیری مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری و نیز بر پرونده زدایی در دعاوی کارگر و کارفرما قرار دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن به مشکلات تولید در حوزه معادن با توجه به افزایش حقوق دولتی معدن‌، افزایش مالیات و تعرفه صادرات و قطع برق معادن در پیک مصرف، حقوق کارگران و عیدی و پاداش آنها در پایان هر سال اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی پیگیری مشکلات کارگران بویژه ساماندهی قراردادهای کار موقت و اصلاح تبصره ماده ۷ قانون کار، پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در ادارات و تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی و مراکز مثبت زندگی در بهزیستی را در دستور کار قرار دهد.

۱۲۰ درصد تعهد اشتغال در بردسکن محقق شد

وی گفت: در حوزه ثبت اشتغال ایجادی در سامانه رصد با ثبت ۱۴۲۰ نفر بیش از تعهد اعلام شده در بین شهرستان‌های استان پیشتاز هستیم.

غلامی اظهار کرد: با پیگیری ادارات مختلف با ثبت ۱۴۲۰ نفر در سامانه اشتغال کشور ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد ایجاد شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن افزود: در حوزه اشتغال در سال گذشته مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات تبصره ۱۸ و مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جز ۳ تبصره ۱۸ توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بنیاد برکت به متقاضیان در بردسکن پرداخت شده است.