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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۱۳

رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی بردسکن اعلام کرد؛

اشتغال بیش از ۴ هزار نفر در معادن شهرستان بردسکن

اشتغال بیش از ۴ هزار نفر در معادن شهرستان بردسکن

بردسکن- رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن گفت: بیش از ۴ هزار نفر در معادن بردسکن مشغول کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غلامی ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام نیک بین نماینده شهرستان بردسکن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیش از ۴ هزار نفر در معادن بردسکن از جمله در معادن طلا، مس و آهن در شهرستان اشتغال به کار دارند که تلاش ما در این حوزه پیگیری مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری و نیز بر پرونده زدایی در دعاوی کارگر و کارفرما قرار دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن به مشکلات تولید در حوزه معادن با توجه به افزایش حقوق دولتی معدن‌، افزایش مالیات و تعرفه صادرات و قطع برق معادن در پیک مصرف، حقوق کارگران و عیدی و پاداش آنها در پایان هر سال اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی پیگیری مشکلات کارگران بویژه ساماندهی قراردادهای کار موقت و اصلاح تبصره ماده ۷ قانون کار، پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در ادارات و تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی و مراکز مثبت زندگی در بهزیستی را در دستور کار قرار دهد.

۱۲۰ درصد تعهد اشتغال در بردسکن محقق شد

وی گفت: در حوزه ثبت اشتغال ایجادی در سامانه رصد با ثبت ۱۴۲۰ نفر بیش از تعهد اعلام شده در بین شهرستان‌های استان پیشتاز هستیم.

غلامی اظهار کرد: با پیگیری ادارات مختلف با ثبت ۱۴۲۰ نفر در سامانه اشتغال کشور ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد ایجاد شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن افزود: در حوزه اشتغال در سال گذشته مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات تبصره ۱۸ و مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جز ۳ تبصره ۱۸ توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بنیاد برکت به متقاضیان در بردسکن پرداخت شده است.

کد مطلب 6081149

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