محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی از امروز با خروج موج ضعیف بارشی از مرزهای شرقی خوزستان، بارشهای پراکندهای همراه با رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید برای مناطق مرتفع شرقی استان پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین وزش باد در بعد از ظهر امروز در بخشهای غربی، جنوبی و مرکزی خوزستان متوسط خواهد بود و احتمال گردوخاکهای محلی و موقتی دور از انتظار نیست.
سبزه زاری ادامه داد: سپس تا اوایل هفته آینده جوِ آرام و پایداری در اغلب مناطق خوزستان خواهیم داشت؛ البته به جز در ارتفاعات شرقی و شمالی از روز جمعه تا یکشنبه احتمال بارشهای پراکندهای وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: دما نیز تا اوایل هفته آینده روند افزایشی دارد و موج ضعیف بعدی از اواسط هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۳.۸ و دهدز با ۱۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند؛ اهواز به بیشینه دمای ۳۱.۸ و کمینه دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
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