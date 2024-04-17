یک قدرت بازدارندگی بی بدیل در کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ حمزه بیدادی صبح امروز چهارشنبه در مراسم رژه روز ارتش (۲۹ فروردین ماه) در محل میدان صبحگاه لشکر ۹۲ زرهی اهواز بیان کرد: طبق بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی ارتش باید پشتوانه مردمی داشته باشد و این اصل در طول دوران دفاع مقدس به وضوح مشخص شد.

وی گفت: بین نیروهای مسلح، دولت‌مردان و ملت ایران به رهبری رهبر معظم انقلاب همبستگی بسیار خوبی ایجاد شده که این امر یک قدرت بازدارندگی بی بدیلی را برای کشور ایجاد کرده است.

امیر سرتیپ بیدادی اظهار کرد: این قدرت یک امنیت پایدار و با ثبات را در جمهوری اسلامی رقم زده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای و ارشد آجا در جنوب غرب کشور ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی وفاداری خود را در میدان آتش و خون از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به نظام مقدس جمهوری اسلامی اثبات کرد.

وی تاکید کرد: امروز آمریکا و سایر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ایران اسلامی قدرتمند است و اگر از سوی دولت و کشوری تهدید شود کوبنده پاسخ خواهد داد.