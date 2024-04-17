به گزارش خبرگزاری مهر، حلیا سادات حسینی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ و همچنین سیاست‌های موجود در زمینه محیط زیست در حوزه مشارکت‌های مردمی گفت: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، مردمی سازی محیط زیست را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در راستای نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری از تشکیل ستاد «جهش تولید محیط زیست محور» در این اداره کل، خبر داد و گفت: اعضا این ستاد متشکل از شرکت‌های دانش بنیان، نهادهای مرتبط، دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه و همکاران اداره کل محیط زیست خواهد بود، که با تشکیل این ستاد و اقدامات مرتبط با محیط زیست، منشأ اتفاقات خیر و اثر گذار در حوزه محیط زیست شهری خواهیم بود.

حسینی در ادامه جلسه به بحث پویایی و انگیزه کاری در محیط کار پرداخت و گفت: در زمینه سیاست گذاری برنامه‌های ابلاغی در بدنه شهرداری به مناطق ۲۲ گانه، خلاقیت و نوآوری از ارکان مهم کاری است که باید، نظارت مستمر و پیگیری برنامه‌ها، ضمیمه این موضوع شود، تا بیشترین اثرگذاری و نتیجه مطلوب حاصل شود.

حسینی در پایان جلسه از برگزاری «جشنواره عملکرد محیط زیست شهری» در سال جدید خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ارائه عملکرد محیط زیست شهرداری تهران و تعامل و استفاده از نیروهای مردمی در حوزه محیط زیست برگزار خواهد شد و زمان و جزئیات آن، متعاقباً اعلام می‌شود.