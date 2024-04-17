فهرست بازیکنان ذوب آهن در دربی اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی فهرست ۱۱ بازیکن تیمش را برای مصاف با سپاهان اعلام کرد.

بر این اساس پارس جعفری- امیرحسین جدی، فریبرز گرامی، محمد قریشی، شایان مصلح، محمدجواد محمدی، کمال کامیابی نیا، محسن آذرباد، گریگول چابرادزه، محمدحسین اسلامی و فردین یوسفی در مقابل سپاهان به مید ان می‌روند.

ذوب‌آهن در شرایطی با ربیعی پا به دربی اصفهان خواهد گذاشت که آمار متناقضی دارد. محمد ربیعی تاکنون به عنوان سرمربی موفق به کسب پیروزی یا حتی تساوی در نقش جهان نشده و از سوی دیگر تیم این مربی جوان در لیگ بیست و سوم بهترین نتایج بیرون از خانه را به نام خود زده است.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه با سوت پیام حیدری در نقش جهان آغاز می‌شود.