به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در شصت و یکمین جلسه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن ضمن تبریک پیروزی سپاه پاسداران اظهار کرد: آنچه که مساله جدی ماست موضوع تمرکز بر قرآن است؛ تاکید می‌کنم در قرآن تمرکز کنیم و آن را اولویت دهیم.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش در یک سالی که گذشت در حوزه قرآن کارهای مهمی انجام داد؛ یکی از کارهای بسیار راهبردی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای جذب نخبگان قرآنی در دانشگاه فرهنگیان است.

صحرایی بیان کرد: آموزش و پرورش برای مهر ۱۴۰۳ از بین قرآنی‌ها بدون آزمون، دانشجو معلم می‌گیرد بجز قرآنی‌ها فرهنگی‌ها، ورزشی‌ها و هنری‌ها نیز جذب دانشگاه می‌شوند اما تمرکز بر جذب حافظان و قاریان قرآن است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: سال گذشته سال ساماندهی مهدکودک‌ها بود سازمان تعلیم و تربیت کودک تأسیس شد تا این امر ساماندهی شوند.

وی تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های موجود نیز مورد تاکید است؛ معاونت پرورشی و فرهنگی سازوکار بهره مندی از ظرفیت‌های مؤسسات قرآنی را برای برگزاری کلاس‌های روخوانی، تربیت حافظ و قاری قرآن همچنین انتقال مفاهیم فراهم کند.

صحرایی گفت: کارگروه‌های ۴ گانه کمیسیون آموزش عمومی قرآن حداقل ماهی یک بار جلسه برگزار کند تا فعالیت‌ها پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره طرح اتقان تصریح کرد: طرح اتقان نیاز به پشتوانه دارد؛ آموزش و پرورش برای اجرای طرح‌های قرآنی باید همراهی شود اما همچنان آموزش و پرورش قربانی عدم توجه دستگاه‌هایی شده است که باید این موضوع رفع شود.

وی اظهار کرد: معاونت پرورشی و فرهنگی برنامه اجرایی طرح اتقان را برای حداقل ۱۵ استان و برای ۵ استان در حال اجرا، با همکاری دانشگاه فرهنگیان و ۳ معاونت ابتدایی، پژوهش، توسعه و منابع تهیه کند اتقان باید به رتبه بندی وصل شود.

صحرایی افزود: دوره‌های تأمین مدرس قرآن در اولویت باشد زیرا بسیار مهم است. طرح مسطورا نیز از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم در حوزه حفظ موضوعی قرآن است آموزش و پرورش باید به جایی برسد که نیم میلیون نفر از معلمان در این طرح شرکت کنند.

به گفته وی تاکنون ۴۵۰ هزار نفر در طرح مسطورا شرکت کرده‌اند.

صحرایی اضافه کرد: دنبال ساختن مدرسه کنار مدرسه نباشیم، مدارس موجود را تقویت کنیم؛ این دیدگاه مقام معظم رهبری نیز است. درب مدارس به سوی مؤسسات قرآنی باز می‌شود تا سواد عمومی قرآن کشور تقویت شود.