بیشترین بارش در شهرضا ثبت شد/ کاهش کمینه دما در اصفهان

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شبانه‌روز گذشته تا صبح چهارشنبه ۲۹ فروردین، اظهار داشت: بیشترین میانگین بارشی از شهرضا با ۱۲ میلیمتر، سمیرم ۹.۷ میلیمتر، مبارکه ۸.۴ میلیمتر، زرین‌شهر ۷.۷ میلیمتر، شهر اصفهان ۵.۳ میلیمتر، کبوترآباد ۴.۳ میلیمتر، نجف آباد ۳.۴ میلیمتر و ورزنه ۲.۴ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان دهنده خروج تدریجی سامانه ناپایدار تا اواسط وقت امروز از استان و پایدار شدن شرایط جوی تا اواسط روز جمعه ۳۱ فروردین است.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، امروز به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرق استان، بارش پراکنده و گاهی وزش باد به نسبت شدید و تند باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه به تدریج از بعدازظهر امروز کاهش ابر را شاهد هستیم، گفت: از فردا پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه جو پایدار خواهد بود اما از عصر جمعه به تدریج با گذر امواج ضعیف شاهد ناپایداری تا اوایل هفته آینده خواهیم بود.

به گفته وی، ناپایداری‌ها به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب مورد انتظار است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای کمینه طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.