ارسال ۷۰۰ بسته مواد غذایی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: ظهر دیروز یک محموله ۲۸ تُنی مواد غذایی و معیشتی به ارزش مجموع و تقریبی ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به ۷۰۰ خانوار آسیب دیده از سیل اواخر سال گذشته جنوب سیستان و بلوچستان، بارگیری و به این استان ارسال شد.

سلیمی اظهار کرد: این بسته‌ها با مشارکت عمده خیرین خارج از کشور و مؤسسه خیریه‌ای در تهران تهیه و با همکاری سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، ظهر دیروز از تهران بارگیری و با دو دستگاه تریلی به مقصد سیستان و بلوچستان ارسال شد.

وی محتویات هر بسته غذایی و معیشتی را شامل ۴ بسته ماکارونی، ۲۰ کیلوگرم برنج، ۶ قوطی تن ماهی، ۸۰۰ گرم سویا، ۲ کیلوگرم عدس، ۲ قوطی رب گوجه، ۴ بطری روغن مایع، ۲ بسته چای ،۲ کیلوگرم قند ،۲ بسته بیسکویت و ۲ قالب صابون به همراه پتو برشمرد و قیمت تقریبی مجموع اقلام اهدایی را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به همراهی قابل توجه عموم مردم با پویش همدلی و مهربانی جمعیت هلال‌احمر برای کمک به هموطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان، از نقش مؤثر حامیان و داوطلبان حقوقی این جمعیت در پویش یاد شده قدردانی کرد.