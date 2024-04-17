به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت نجات غریق و غواصی استان با بیان اینکه آموزش از مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد تاکید فدراسیون نجات غریق و غواصی است، گفت: در حال حاضر استانداردترین و به روز ترین روش‌های غریق نجات توسط ناجیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: طی ۲ دهه اخیر وابستگی‌هایی در آموزش، وجود داشت اما امروزه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های های اساتید دانشگاهی و متولیان دیگر اتفاقات خوبی در این بخش رخ داده است.

حیدری با اشاره به کسب مقام سوم آموزشی هیأت نجات غریق و غواصی استان زنجان در کشور، ادامه داد: با توجه به دستاوردها و جایگاه خوب استان زنجان، مسابقات نجات غریق شمال غرب کشور به میزبانی این استان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در ادامه با اشاره به کاهش قابل توجه در آمار غرق‌شدگی طی سال گذشته در سواحل شمالی کشور، گفت: طبق آمار تابستان سال گذشته میزان غرق‌شدگی در سواحل گیلان و مازندران به ترتیب کاهش ۷۳ درصدی و ۵۰ درصدی داشته است.

حیدری لزوم تقویت بالا بردن سطح کمی و کیف آموزش‌ها در زمینه نجات غریق را مورد تاکید قرار داد و افزود: تلاش می‌کنیم تابستان امسال با اقدامات پیشگیرانه این روند کاهش آمار غرق‌شدگی کاهش بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به به فعالیت‌های ناجیان در تعطیلات نوروز سال جاری، گفت: طی این مدت ناجیان غریق در سراسر کشور به خصوص استان‌های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و گیلان فعال بودند.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در ادامه با بیان اینکه به دستور رئیس جمهور از محل اعتبارات ستاد بحران بودجه‌ای برای پرداخت حقوق ناجیان اختصاص یافت، گفت: علاوه بر افزایش حقوق ناجیان در سواحل شمال و جنوب کشور، پرداختی‌ها نیز به موقع شده است.

حیدری در ادامه با بیان اینکه طبق ساز و کارهای فراهم شده دوره‌های نجات غریق در قالب کلوپ برگزار می‌شود و خارج از آن غیرقانونی است، افزود: هماهنگی مربیان و مدرسان غواصی برای برگزاری چنین دوره‌هایی از سوی فدراسیون به حداقل کاهش یافته است و این کار توسط هیأت‌های استانی انجام می‌گیرد.