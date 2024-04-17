به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ اقدام به انتشار فراخوان اجرای نمایش در تماشاخانه های حوزه هنری کرد.

در متن این فراخوان آمده است:

به نام خدا

فراخوان اجرا در تماشاخانه مهر و ماه حوزه هنری - سال ۱۴۰۳

مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌هنری انقلاب اسلامی در راستای اهداف و سیاست‌های خود و به منظور انتخاب آثار نمایشی شایسته‌ برای اجرا در تماشاخانه‌های حوزه هنری در سال ۱۴۰۳ از گروه‌ها و کارگردانان فعال، اساتید دانشگاه، دانشجویان تئاتر و جوانان خلاق دعوت به عمل می‌آورد.

شرایط و ضوابط دریافت آثار نمایشی:

۱. هر کارگردان صرفاً می‌تواند متقاضی اجرای یک اثر نمایشی باشد.

۲. متون تازه ‌تولید شده که قبلاً اجرای عمومی نشده‌اند در اولویت قرار دارند.

۳. موضوع نمایشنامه‌ها آزاد است. موضوعات اجتماعی ناظر بر ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و دفاع مقدس و همچنین آثار کمدی- اجتماعی و نیز آثاری که مبتنی بر آیین‌های بومی و فولکلوریک مناطق و نواحی مختلف کشور تولید شده باشند، از امتیاز ویژه برخوردار خواهند بود.

۴. ارایه‌ مجوز کتبی نویسنده‌ نمایشنامه‌های ایرانی به همراه تقاضای اجرا ضروری است.

۵. درصورتی‌که نمایشی آماده‌ اجرا باشد، ارسال نمایشنامه لازم نیست و کافی است فیلم اثر به همراه فرم تقاضا و یا تقاضای بازبینی زنده از طرف گروه نمایشی ارایه شود.

۶. به هر یک از آثاری که برای اجرای عمومی در تماشاخانه‌های حوزه‌ هنری پذیرفته می‌شود، سالن اجرا به صورت حمایتی و رایگان در اختیار قرار خواهد گرفت و مدت اجرای آثار حداقل ۲۰ شب است.

۷. متقاضیان باید یک نسخه‌ از نمایش‌نامه را به همراه فایل آن (Word یا PDF)، یا سه نسخه دی‌وی‌دی از اجرای نمایش را به همراه فرم تقاضا به دفتر تولید مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌هنری تحویل دهند.

۸. مهلت دریافت متون تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ است.

۹. آثار متقاضی پس از تأیید از سوی شورای تولید در جدول اجرای عمومی سال ۱۴۰۳ قرار خواهند گرفت.

یادآور می‌شود متقاضیان بعد از تکمیل فرم تقاضای خود، می‌بایست مدارک خود را به دفتر تولید مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، ساختمان مرکزی حوزه‌ هنری، طبقه‌ چهارم، دفتر تولید مرکز هنرهای نمایشی تحویل دهند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌ ۰۲۱۹۱۰۸۸۴۲۰ تماس حاصل کنند.