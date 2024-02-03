حوزه هنری میزبان نمایش «سروهای همیشه سروناز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایش «سروهای همیشه سروناز» که به داستان بانوان قهرمان و رشادت‌های آنان در دوران دفاع مقدس می‌پردازد، به نویسندگی و کارگردانی ندا ثابتی از ۱۵ الی ۳۰ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

در این نمایش زهرا هداوند خانی و ندا ثابتی به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل عبارتند از: مشاور: زهرا هداوند خانی، طراح صحنه: کاظم رودگر، اپراتور نور و صدا: نرگس فشی، طراح پوستر و بروشور: مهدی اسدی، عکس و فیلم: هما اعرابی، امور اجرا: زهرا میرزایی.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.