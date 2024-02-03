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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

حوزه هنری میزبان نمایش «سروهای همیشه سروناز»

حوزه هنری میزبان نمایش «سروهای همیشه سروناز»

نمایش «سروهای همیشه سروناز» از ۱۵ بهمن در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایش «سروهای همیشه سروناز» که به داستان بانوان قهرمان و رشادت‌های آنان در دوران دفاع مقدس می‌پردازد، به نویسندگی و کارگردانی ندا ثابتی از ۱۵ الی ۳۰ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

در این نمایش زهرا هداوند خانی و ندا ثابتی به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل عبارتند از: مشاور: زهرا هداوند خانی، طراح صحنه: کاظم رودگر، اپراتور نور و صدا: نرگس فشی، طراح پوستر و بروشور: مهدی اسدی، عکس و فیلم: هما اعرابی، امور اجرا: زهرا میرزایی.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6012758
فریبرز دارایی

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