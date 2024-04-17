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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۱۰

اعلام گروه‌های منتخب جشنواره آیین‌های نمایشی روستایی رضوی

اعلام گروه‌های منتخب جشنواره آیین‌های نمایشی روستایی رضوی

اسامی نهایی گروه‌های منتخب جشنواره آیین‌های نمایشی روستایی رضوی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، سعید زمانی معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) گفت: با نظر هیات داوران جشنواره آیین‌های نمایشی، میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی ۷ گروه تئاتری در روستای کردر رضوی به رقابت خواهند پرداخت.

وی در این باره اظهار کرد: یکی از بخش‌های ششمین جشنواره روستایی آسمان هشتم مربوط به آیین‌های نمایشی و روستایی رضوی خواهد بود. با توجه به آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ۷ اثر مجوز حضور در هرمزگان برای رقابت با سایر گروه‌ها را پیدا کرده اند.

معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) بیان کرد: در همین راستا استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگلویه و بویراحمد و هرمزگان صاحب نماینده برای شرکت در این رقابت‌ها هستند.

وی در پایان عنوان کرد: گروه راد از صومای برادوست ارومیه، باغ انار از باغ انار لردگان، نبی اکرم از زرکی میناب، انگاره از شهوار میناب و ضامن آهو از سیله در کردر رضوی از توابع شهرستان میناب به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6081309
آروین موذن زاده

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