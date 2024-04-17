به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، سعید زمانی معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) گفت: با نظر هیات داوران جشنواره آیین‌های نمایشی، میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی ۷ گروه تئاتری در روستای کردر رضوی به رقابت خواهند پرداخت.

وی در این باره اظهار کرد: یکی از بخش‌های ششمین جشنواره روستایی آسمان هشتم مربوط به آیین‌های نمایشی و روستایی رضوی خواهد بود. با توجه به آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ۷ اثر مجوز حضور در هرمزگان برای رقابت با سایر گروه‌ها را پیدا کرده اند.

معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) بیان کرد: در همین راستا استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگلویه و بویراحمد و هرمزگان صاحب نماینده برای شرکت در این رقابت‌ها هستند.

وی در پایان عنوان کرد: گروه راد از صومای برادوست ارومیه، باغ انار از باغ انار لردگان، نبی اکرم از زرکی میناب، انگاره از شهوار میناب و ضامن آهو از سیله در کردر رضوی از توابع شهرستان میناب به رقابت خواهند پرداخت.