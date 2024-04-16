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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۵

دبیر جشنواره اعلام کرد؛

جدول اجرای عمومی آثار صحنه‌ای جشنواره ملی تئاتر رضوی

جدول اجرای عمومی آثار صحنه‌ای جشنواره ملی تئاتر رضوی

جدول اجرای عمومی نمایش‌های صحنه‌ای هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی، اتابک نادری دبیر هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی اعلام کرد، تاریخ و زمان اجرای آثار منتخب جشنواره که به شکل اجرای عموم در سالن‌ها و شهرهای مختلف به صحنه می‌روند، مشخص شد.

۱۵ نمایش منتخب جشنواره و نمایش «میشو سوزوکی» نوشته و به کارگردانی اصغر گروسی به دعوت دبیر جشنواره، به شرح زیر اجرا خواهند شد.

۱. نمایش«آبگینه» نوشته سعید تشکری و کرگردانی مریم رضازاده از استان البرز از ۱۳ تا ۲۵ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای هنر نظرآباد به صحنه می‌رود.

۲. نمایش «آبی‌گونه» نوشته و به کارگردانی کاوه مهدوی از ۲۳ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت‌ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به صحنه می‌رود.

۳. نمایش «تولد یک سالگی» نوشته شادی غفوریان و به کارگردانی بهاره فاضلی‌راد در شهر مشهد، در تماشاخانه حسین نوری و تاریخ ۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت‌ اجرا خواهد داشت.

۴. نمایش «پانما» نوشته و به کارگردانی مجید کاظم‌زاده مژدهی از تاریخ ۱ تا ۱۰ اردیبهشت‌ در تالار مرکزی رشت اجرای عمومی صحنه‌ای خواهد داشت.

۵. نمایش «روزهای اتفاقی» نوشته کامران شهلایی و کارگردانی پوریا رضایی از تاریخ ۵ تا ۱۵ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای آینه شهر اراک به صحنه خواهد رفت.

۶. نمایش «پر» نوشته مجید کاظم‌زاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت‌ در تالار مرکزی رشت اجرای عمومی خواهد داشت.

۷. نمایش «حکایت دختری که خاتون مغربی را دید» نوشته سیروس همتی و کارگردانی مشترک سیدابراهیم شبیری و پوریا قصابی از ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت‌ در تماشاخانه صورتک قوچان اجرای عمومیِ صحنه‌ای خواهد داشت.

۸. نمایش «دارشکنه» نوشته و به کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت‌ در سالن لایق شیراز به صحنه خواهد رفت.

۹. نمایش«دل لرزه» نوشته سیدعلی موسویان و به کارگردانی فاطمه بایرام‌زاده از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت‌ در تئاتر شهر تبریز به صحنه خواهد رفت.

۱۰. نمایش«صدمین تکه» نوشته و به کارگردانی بهناز دوستی از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت‌ در سالن بلک باکس شهر ساری به صحنه خواهد رفت.

۱۱. نمایش«کان لم یکن» نوشته و به کارگردانی سیدعلی موسویان از ۲۶ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت‌ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به صحنه می‌رود.

۱۲. نمایش«یاخته» نوشته مهدی سیم‌ریز و به کارگردانی میثم نویریان از ۵ تا ۲۵ اردیبهشت‌ در تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران اجرای عمومی خواهد داشت.

۱۳. نمایش«گلبهار» نوشته و به کارگردانی هاشم پورمحمدی از ۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در تئاترشهر کرمانشاه به صحنه می‌رود.

۱۴. نمایش«گوهر» نوشته سیروس همتی و به کارگردانی سید محسن هاشمی از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در تماشاخانه هنر شهر تربت حیدریه اجرای عمومی خواهد داشت.

۱۵. نمایش«هشت + میلیون» نوشته رضا عرفانی و به کارگردانی محمد حسن‌زاده از ۱۰ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در کارخانه نوآوری شهر مشهد به صحنه می‌رود.

۱۶. همچنین نمایش«میشو سوزوکی» نوشته و به کارگردانی اصغر گروسی از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت‌ در سالن لایق شهر شیراز به صحنه می‌رود.

هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی از برنامه‌های بیست و یکمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) است که به ریاست فرهاد قائمیان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6079736
فریبرز دارایی

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