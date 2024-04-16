به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی، اتابک نادری دبیر هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی اعلام کرد، تاریخ و زمان اجرای آثار منتخب جشنواره که به شکل اجرای عموم در سالنها و شهرهای مختلف به صحنه میروند، مشخص شد.
۱۵ نمایش منتخب جشنواره و نمایش «میشو سوزوکی» نوشته و به کارگردانی اصغر گروسی به دعوت دبیر جشنواره، به شرح زیر اجرا خواهند شد.
۱. نمایش«آبگینه» نوشته سعید تشکری و کرگردانی مریم رضازاده از استان البرز از ۱۳ تا ۲۵ اردیبهشت در فرهنگسرای هنر نظرآباد به صحنه میرود.
۲. نمایش «آبیگونه» نوشته و به کارگردانی کاوه مهدوی از ۲۳ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به صحنه میرود.
۳. نمایش «تولد یک سالگی» نوشته شادی غفوریان و به کارگردانی بهاره فاضلیراد در شهر مشهد، در تماشاخانه حسین نوری و تاریخ ۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت اجرا خواهد داشت.
۴. نمایش «پانما» نوشته و به کارگردانی مجید کاظمزاده مژدهی از تاریخ ۱ تا ۱۰ اردیبهشت در تالار مرکزی رشت اجرای عمومی صحنهای خواهد داشت.
۵. نمایش «روزهای اتفاقی» نوشته کامران شهلایی و کارگردانی پوریا رضایی از تاریخ ۵ تا ۱۵ اردیبهشت در فرهنگسرای آینه شهر اراک به صحنه خواهد رفت.
۶. نمایش «پر» نوشته مجید کاظمزاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت در تالار مرکزی رشت اجرای عمومی خواهد داشت.
۷. نمایش «حکایت دختری که خاتون مغربی را دید» نوشته سیروس همتی و کارگردانی مشترک سیدابراهیم شبیری و پوریا قصابی از ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت در تماشاخانه صورتک قوچان اجرای عمومیِ صحنهای خواهد داشت.
۸. نمایش «دارشکنه» نوشته و به کارگردانی محمدرضا شاهمردی از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت در سالن لایق شیراز به صحنه خواهد رفت.
۹. نمایش«دل لرزه» نوشته سیدعلی موسویان و به کارگردانی فاطمه بایرامزاده از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت در تئاتر شهر تبریز به صحنه خواهد رفت.
۱۰. نمایش«صدمین تکه» نوشته و به کارگردانی بهناز دوستی از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت در سالن بلک باکس شهر ساری به صحنه خواهد رفت.
۱۱. نمایش«کان لم یکن» نوشته و به کارگردانی سیدعلی موسویان از ۲۶ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به صحنه میرود.
۱۲. نمایش«یاخته» نوشته مهدی سیمریز و به کارگردانی میثم نویریان از ۵ تا ۲۵ اردیبهشت در تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران اجرای عمومی خواهد داشت.
۱۳. نمایش«گلبهار» نوشته و به کارگردانی هاشم پورمحمدی از ۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت در تئاترشهر کرمانشاه به صحنه میرود.
۱۴. نمایش«گوهر» نوشته سیروس همتی و به کارگردانی سید محسن هاشمی از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت در تماشاخانه هنر شهر تربت حیدریه اجرای عمومی خواهد داشت.
۱۵. نمایش«هشت + میلیون» نوشته رضا عرفانی و به کارگردانی محمد حسنزاده از ۱۰ تا ۳۰ اردیبهشت در کارخانه نوآوری شهر مشهد به صحنه میرود.
۱۶. همچنین نمایش«میشو سوزوکی» نوشته و به کارگردانی اصغر گروسی از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت در سالن لایق شهر شیراز به صحنه میرود.
هفدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی از برنامههای بیست و یکمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) است که به ریاست فرهاد قائمیان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار میشود.
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