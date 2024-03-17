۸ اثر در جشنواره تئاتر کودک و نمایش عروسکی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام، شورای انتخاب آثار چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی شامل سیدحسین فدایی‌حسین، امیر مشهدی عباس و مریم کاظمی پس از بررسی آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی، ۸ اثر ذیل را برای حضور در مرحله پایانی جشنواره انتخاب کردند:

۱- نمایش «یک اتفاق ساده» به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر

۲- نمایش «خداداد» به کارگردانی مهدی خجستگی از قم

۳- نمایش «سفرپرماجرا» به کارگردانی رضا جوشعار از بندرعباس

۴- نمایش «چهارمین نفر» به کارگردانی سولماز محمدی و صادق حسنی از لاهیجان

۵- نمایش «خداداد» به کارگردانی محسن اکرمی از یزد

۶- نمایش «نارنجی» به کارگردانی سوران حسینی از اصفهان

۷-نمایش «گم» به کارگردانی رضا عربشاهی از مشهد

۸- نمایش «بی‌بی و دشت ارغوانی» به گرگردانی مهیار هزارجریبی از بهشهر

همچنین این شورا 2 نمایش «من و برادرم اقبال» به کارگردانی محسن پورقاسمی از همدان و «صاحب سرزمین نور» به کارگردانی رهبان مسلّمی از گرگان را به عنوان مهمان به دبیرخانه این جشنواره معرفی کرد.

در مرحله قبل از میان ۱۲۳ اثر رسیده متقاضی حضور در جشنواره، ۱۵ اثر پس از بررسی اولیه، به مرحله بازبینی راه یافته بودند.

چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی به دبیری مهدی سیم‌ریز، از تاریخ ۲۵ فروردین لغایت ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت غیر متمرکز و در قالب اجرای عمومی برگزار خواهد شد.