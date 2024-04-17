مراکز دانشگاهی تجمیع می شوند/ ضعف نظام آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عمو عابدینی بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه پیاده سازی آمایش آموزش عالی در استانداری مازندران هدف اصلی طرح تحول آموزش عالی را ایجاد دانشگاه دانایی محور بیان کرد و گفت: این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه رشته‌های دانشگاهی باید پیوست اشتغال داشته باشند ادامه داد: فارغ التحصیلی دانشجویان بیکار از جمله مسائل به شمار می‌رود.

عمو عابدینی با اظهار اینکه بر اساس طرح تحول آموزش عالی بورسیه شغلی استفاده صنایع و شرکت‌ها از کارورزان مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: تجمیع واحدها دانشگاهی در کشور و کاهش تعدد مراکز دانشگاهی از دیگر اهداف طرح تحول به شمار می‌رود.

معاون وزیر علوم گفت: طبق برآوردهای مجامع جهانی شمار دانشگاه‌های کشور باید به ۵۰۰ واحد کاهش شود در حالی که اکنون ۲۱۶۰ واحد آموزش عالی در کشور فعالیت می‌کند.

وی توسعه نیافتگی نظام فرهنگی، ضعف همکاری‌های علمی بین‌المللی و ناکارآمدی را از عمده مشکلات فراروی آموزش عالی در طرح تحول بیان کرد.

نرخ ۶۰ درصدی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

استاندار مازندران نیز با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت میزان بیکاری این قشر در استان ۶۰ درصد است.

سید محمود حسینی‌پور با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی آن را راهی برای خروج از مشکلات کنونی دانشگاه بیان کرد و گفت: در این طرح باید از خواسته‌های صنفی و بخشی پرهیز و به خواسته‌های ملی توجه شود.

وی تاکید کرد شته‌های دانشگاهی و مراکز دانشگاهی استان متناسب با نیازهای جامعه نبوده و آمار بالای بیکاران نشانگر آن است در حالی که باید رشته‌های توسعه محور و متناسب با اقتصاد دریا دامپروری کشاورزی و غیر در استان ایجاد شود.