برپایی بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین شهرستان آستارا با هدف حمایت از بانوان و زنان کارآفرین و سرپرست خانوار با ۱۸ غرفه در زمینه تولیدات هنری، گیاهی، غذایی نظیر چرم، چوب، گل و گیاه، سبزی و میوه خشک، سازه‌های هنری، کیک و شیرینی، رب‌های خانگی و نان محلی از ایام نوروز ۱۴۰۳ با مشارکت شهرداری دایر شده و ادامه دارد.

با برگزاری این بازارچه بانوان می‌توانند محصولات خود را به فروش رسانده و از حمایت مردم برخوردار شوند.

استقبال مردم از این بازارچه تاکنون بسیار خوب بوده و نیازمند همکاری مسؤولان است تا بتوان فضای دائمی را دایر کرد که این بانوان بتوانند در آن به صورت دائم مستقر باشند و محصولات خود را به بهترین نحو به فروش برسانند.