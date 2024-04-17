عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار و قدرت به جهانیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی روز چهارشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی در پادگان شهید سروران کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در ۱۰۰ سال اخیر تفاوتهای چشمگیری در زندگی بشر به وجود آمده است.
وی با اشاره به یکی از تفاوتهای مهم و بزرگ در زندگی امروز بشر، افزود: این تفاوت، پیچیدهتر شدن و تغییر سریع و روز افزون زندگی انسانها در همه ابعاد مختلف است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: یکی از این ابعاد دسترسی به انواع ابزارهای مختلف از جمله رسانه است که مستکبرین جهان با سو استفاده از این ابزار، بازنمایی متفاوتی از تجاوزات، ظلمها و زورگوییهای خود را به نمایش میگذارند و جای غاصب و صاحب حق را عوض میکنند.
صحرایی اضافه کرد: با استفاده از رسانه و ابزارهای تبلیغاتی یک رژیم غاصب کودککش خودش را صاحب سرزمینی معرفی میکند که تا قبل از ۷۰ سال گذشته علاوه بر اینکه هیچ آثاری از حضور این رژیم در آن سرزمین وجود ندارد بلکه موجودیتی نیز در دنیا نداشته است و مردم جهان بواسطه سو استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، با دروغهای رنگین و ظلمهای پنهان مواجه شدهاند.
وی در ادامه سخنانش به عملیات وعده صادق و پاسخ مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم غاصب صهیونیستی برای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه اشاره کرد و گفت: ایرانی که تا یک قرن پیش جایی در تحولات جهانی نداشت اما در این عملیات یک قدرت نوظهور را به جهان معرفی کرد.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه ۲۵ فروردین سال جاری جهان شاهد رویش یک ابر قدرت الهی نوظهور در تاریخ تمدن بشریت بود، افزود: امروز دیر باورترین ناظران دنیا اگر با انصاف باشند بر قدرت ایران اسلامی گواهی خواهند داد.
صحرایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اگر به واسطه تلاشها، مجاهدتها و رشادتهای فرزندان خود قوی و مقتدر نمیبود دشمنی که کنسولگریش را مورد حمله قرار داده بود یقیناً هیچ حد و مرزی را برای حمله به شهرهای آن نمیشناخت و باید امروز منتظر بمبارانهای سهمگینش در اقصی نقاط مختلف ایران میبودیم.
به گفته وی، به واسطه اقتدار و توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عزم راسخ مردم مؤمن این سرزمین هیچ قدرتی در دنیا جسارت تجاوز به آب و خاک ایران را ندارد و شاهد پیروزیهای مقتدرانه و روزافزون جبهه حق علیه باطل هستیم.
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