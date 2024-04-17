سجاد گنج‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی همدان در مسابقات کاراته قهرمانی کشور اظهار کرد: از روز اول مسابقات در همدان حضور دارم و ۱۲ روز تا پایان مسابقات قهرمانی کشور نیز میهمان همدانی‌ها خواهم بود.

وی افزود: کیفیت برگزاری مسابقات اعم از سالن برگزاری، اسکان و تغذیه واقعاً بسیار بالا است.

ملی‌پوش تیم کاراته کشور با بیان اینکه به ندرت در کشورمان مسابقات کاراته با این کیفیت برگزار می‌شود، گفت: معمولاً در مسابقات کاراته جمعیت زیادی دور تاتامی جمع می‌شوند که آرامش را از داور و تمرکز کاراته‌کاها را به هم می‌ریزند.

گنج‌زاده خاطرنشان کرد: اما در همدان ما اصلاً شاهد بی‌نظمی نبودیم جا دارد از مدیرکل ورزش و جوانان و ریاست هیئت کاراته استان همدان به خاطر چنین میزبانی با کیفیتی تشکر کنم.

وی با بیان اینکه لیاقت کاراته کشور ما بسیار بیشتر از این است، بیان کرد: کاراته در دنیا طرفداران بسیاری دارد و امیدواریم این رشته ورزشی به المپیک بازگردد.

دارنده طلا المپیک ۲۰۲۰ توکیو عنوان کرد: در المپیک توکیو ۲۰۲۰ تصور نمی‌کردم بتوانم اولین مدال تاریخ کاراته ایران را کسب کنم اما همیشه در هر تورنمنتی به دنبال ارائه بهترین کیفیت هستیم.

گنج‌زاده با بیان اینکه در المپیک توکیو ۲۰۲۰ بدون باخت به عنوان نفر راهی فینال شدم، گفت: خوشحالم که با این مدال پرچم پرافتخار کشورم را برافراشته و دل مردم را شاد کردم.

وی افزود: امیدوارم با حمایت مقام عالی وزارت و کمیته ملی المپیک از فدراسیون کاراته شاهد روزهای بسیار بهتری برای ورزش زیبای کاراته باشیم.