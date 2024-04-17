مجوز احداث ۲ باب هتل در تبریز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزتی با اعلام این خبر گفت: در راستای اعمال سیاست‌های تشویقی شهرداری تبریز در تعرفه و عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر و با هدف توسعه گردشگری و افزایش مراکز اقامتی در شهر تبریز، مجوز احداث ۲ باب هتل در منطقه غرب و هسته مرکزی شهر و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کمیسیون ماده ۵ استان صادر شد.

وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: طبق مصوبه صادره از کمیسیون ماده ۵ استان، هتل الهیه واقع در آخر شهرک طالقانی به مساحت عرصه ۶ هزار مترمربع و زیربنای ۳۵ هزار مترمربع شامل: مرکز اقامتی، تجاری و پارکینگ بوده و همچنین هتل گسترش ۲ واقع در چهارراه هفت تیر (آبرسان) و ضلع شمالی هتل گسترش به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع در یازده طبقه شامل مرکز اقامتی، پارکینگ و پارکینگ عمومی است که جهت اجرا به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به ماده ۳۶ لایحه تعرفه و عوارض محلی مبنی بر صدور پروانه رایگان برای مراکز اقامتی در سطح شهر گفت: احداث هتل‌ها با هر درجه و ستاره در هر کاربری، بعد از تصویب در کمیسیون ماده ۵ از پرداخت هرگونه عوارض مفاد این تعرفه معاف بوده و شهرداری تبریز مبلغی از بابت هرگونه عوارض اخذ نخواهد کرد.

عزتی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز آمادگی خود را جهت ارائه تسهیلات گوناگون در راستای اجرای پروژه‌های شهری به ویژه در حوزه گردشگری اعلام کرد و از سرمایه گذاران حوزه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی در جهت توسعه و رونق گردشگری دعوت به عمل می‌آورد.