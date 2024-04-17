۶۰۰ هزار مترمکعب تصفیه خانه وارد مدار شد/آبرسانی به ۵۰۰۰ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار مهدی زاده شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از طرح‌های آب و فاضلاب در مازندران از اجرای پروژه‌های باکیفیت در سطح استان قدردانی کرد و گفت: پیش بینی شده در دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز تصفیه خانه فاضلاب وارد مدار شود که تا کنون ۶۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز آن محقق شد.

وی با بیان اینکه طرح‌های اولویت دار فاضلاب مشخص و در سطح وزارت خانه به صورت هفتگی بررسی و رصد می‌شود، ادامه داد: این پروژه‌ها دارای اهمیت ویژه ای هستند که برای اجرای آن اعتبارات لازم هم تخصیص می‌یابد و در آینده نزدیک اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.

مهدی زاده، با اشاره به اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرهای نوشهر و چالوس گفت: این طرح یکی از طرح‌های اولویت دار ماست که انتظار می‌رود امسال وارد فاز بهره برداری شود.

معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنانش به بازدید از طرح‌های آبرسانی روستایی در استان مازندران اشاره و تصریح کرد: پروژه‌های خوب و با کیفیت در بخش آب و فاضلاب در این استان درحال اجراست.

وی ادامه داد: در سال گذشته، آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی روستایی تعریف شد که این طرح‌ها در ۵ هزار روستا محقق شد و تلاش می‌شود مابقی نیز در سال جاری به اتمام برسد.

مهدی زاده، با اشاره به تلاش‌های مدیرعامل و کارکنان آب و فاضلاب مازندران در تأمین آب شرب مشترکین گفت: این تلاش‌ها منجر شد تابستان سال گذشته با کمترین چالش پشت سر گذاشته شود.

بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا مازندران نیز در گفتگویی هدف از این بازدیدها را ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا در این استان دانست و تصریح کرد: پس از این بازدیدها، تأمین اعتبار و ردیف‌های قانونی آنها نیز بررسی می‌شود.