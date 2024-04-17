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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۳۱

جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

ترکیب تیم ملی بانوان کوراش جمهوری اسلامی ایران مشخص شد

ترکیب تیم ملی بانوان کوراش جمهوری اسلامی ایران مشخص شد

بجنورد_ دبیر انجمن کوراش گفت: دختران ملی‌پوش کوراش ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در تهران مشخص شدند.

کوروش خسرویار در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: چهاردهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره شهید احسان بابایی و شهدای فراجای راسک ویژه بانوان با حضور ۱۱ کوراشکار از ۱۸ استان به میزبانی زاهدان برگزار شد.

دبیر انجمن کوراش در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: در وزن ۴۸ کیلوگرم فائزه ابراهیمی مقام اول، عسل کلامی مقام دوم و زهرا باغچقی و یاسمین رضائیان مقام مشترک سوم را کسب کردند.

وی در ادامه افزود: در وزن ۵۲ کیلوگرم لیلا سیاهوشی مقام اول، آرزو سلیمی مقام دوم و زهرا سکاکی و حدیث باغچقی به صورت مشترک بر روی سکوی سوم ایستادند.

خسرویار بیان کرد: در وزن ۵۷ کیلوگرم طاهره آذرپیوند مقام اول، نسرین رحمانی مقام دوم و سیده دینا امامی و زهرا جعفریان سوم مشترک و در وزن ۶۳ کیلوگرم پردیس عیدی‌وندی مقام اول، فریبا عاقل مقام دوم و راضیه بهادری و زهرا مظفری جایگاه سوم را کسب کردند.

دبیر انجمن کوراش تصریح کرد: در وزن ۷۰ کیلوگرم دنیا آقایی مقام اول، آتنا حسینعلی‌زاده مقام دوم و سارگن امیدوند و زینب جلالوند سکوی سوم و در وزن ۷۸ کیلوگرم صبا کرمعلی مقام اول، ریحانه گیلانی مقام دوم و الهه باغچقی و عاطفه یوسفی بر روی سکوی سوم ایستادند.

وی گفت: در وزن ۸۷ کیلوگرم حانیه وحدانی مقام اول، فاطمه براتی بریمانلو مقام دوم و فاطمه قیطاسی و زهرا اسدی سکوی سوم در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم فاطمه برمکی مقام اول، مهسا عرب مقام دوم و مریم رستمی و هانیه عاشوری بر روی سکوی سوم ایستادند.

خسرویار افزود: در نتایج تیمی خراسان شمالی، همدان و سمنان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

دبیر انجمن کوراش در پایان گفت: نفرات برتر این رقابت‌ها پیراهن تیم ملی کوراش در مسابقات قهرمانی آسیا تهران را بر تن می‌کنند.

کد مطلب 6081480

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