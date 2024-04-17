قصد جمهوری اسلامی در عملیات «وعده صادق» پیام قدرت بازدارندگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد عصر امروز در دیدار با جانبازان سرافراز ۷۰ درصد شهرستان همدان، گفت: جانبازان سرافراز سلامتی خود را برای اعتلای ارزشهای قرآنی و دینی و مانایی این سرزمین هدیه کردند و سالها در معرکههای سخت حضور پیدا کردند تا عزت ایراناسلامی حفظ شود.
وی افزود: سختیها و مشکلات زندگی، جانبازان سرافراز را از مسیر خود منحرف نکرده و همچنان پایبند به اصول اعتقادی خود هستند.
قاسمیفرزاد گفت: اجر و پاداش الهی خانوادههای جانبازان کمتر از خود ایثارگران نیست چرا که سختیها برای رضای خدا تحمل کردند.
استاندار همدان تصریح کرد: بحمدالله پیروزی بزرگی در مقابل صهیونیست جنایتکار به دست آوردیم و اقدام دلاورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیسابقه بود.
وی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی و جنایتکار انسانهای بیگناه را به خاک و خون میکشد و پاسخگو نیست اما بزرگ مردان جبهه مقاومت این هیمنهی پوشالی را شکستند.
قاسمیفرزاد اضافه کرد: جمهوری اسلامی در عملیات «وعده صادق» قصد کشتار مردم و تخریب خانهها را نداشت و فقط قصد انتقال پیام قدرت بازدارندگی به استکبار جهانی را داشت.
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