به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تلویزیون‌های گران قیمت به دلیل ویژگی‌ها و کیفیت بالا، قیمت بیشتری دارند. اما با وجود برخی روش‌ها می‌توان یک تلویزیون باکیفیت و قیمت مناسب خرید. به موارد زیر توجه کنید:

تحقیق قبلی: قبل از خرید، اطلاعات لازم را شامل مقایسه ویژگی‌ها، بررسی نظرات و مشخصه‌های فنی درباره تلویزیون‌ها جمع‌آوری کنید.

تخفیفات و فصل تخفیف‌ها: ممکن در زمان‌های خاصی مانند جشنواره‌ها، تخفیف ویژه و در فصل خاصی مانند بلک فرایدی، تخفیفات قابل توجهی ارائه شود.

مقایسه قیمت: ممکن است قیمت تلویزیون ها متفاوت باشد، پس قیمت‌ها را مقایسه و به دنبال بهترین پیشنهاد بگردید.

خرید از فروشگاه‌های آنلاین: برخی از فروشگاه‌های آنلاین ممکن قیمت کمتری داشته باشند. در فروشگاه آنلاین می‌توانید از تخفیفات و کدهای تخفیف استفاده کنید که معمولاً قیمت را به شدت کاهش می‌دهد.

به طور کلی، چندین عامل در ارزان بودن قیمت تلویزیون موثر هستند. برند، سال ساخت و مدل ، اندازه صفحه نمایش، رزولوشن، تکنولوژی نمایش اولد OLED یا کیولد QLED، سیستم‌های هوشمند، اتصال به اینترنت، قابلیت‌های تلویزیون هوشمند و گارانتی خواهد بود. با ترکیب این روش‌ها، ممکن یک تلویزیون با کیفیت و با قیمت کمتر بخرید.

سفری شگفت‌آور به دنیای تلویزیون‌های سونی: ارتباطی عمیق با تکنولوژی‌ها

سونی (Sony) از برندهای ساخت مالزی که در تولید تلویزیون غوغا کرده است. هرساله تلویزیون‌های جدید و تولیدات متنوعی از براویا Bravia ارائه می‌دهد. تلویزیون‌های سونی طراحی باریک و شیکی دارند که دکوراسیون داخلی را زیباتر می‌سازد. همچنین به عنوان یکی از پیشگامان در تولید تلویزیون‌های LED، OLED و ۴K شناخته می‌شود و در اندازه‌های ۳۲ اینچ تا ۸۵ اینچ عرضه می‌شود. تلویزیون‌های سونی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

بیشتر تلویزیون‌های سونی دارای رزولوشن فورکی ۴K Ultra HD هستند. در واقع، از فناوری‌های پیشرفته HDR (High Dynamic Range) و تکنولوژی TRILUMINOS Display برای ارائه تصاویر با کیفیت بالا استفاده می‌کند. این تکنولوژی‌ها رنگ‌های زنده و جزئیات بیشتری در تصاویر ارائه می‌دهد.

سونی برای صفحه نمایش از LED، OLED و به تازگی از تکنولوژی‌های مانند Mini-LED و MicroLED استفاده می‌کند که کیفیت تصویر بالایی را ارائه می‌دهد.

تلویزیون‌های سونی اغلب با سیستم‌های صوتی مانند Dolby Atmos و تکنولوژی‌های پیشرفته صوتی دیگر همراه هست. در زمان تماشای فیلم و برنامه‌های تلویزیونی تجربه صوتی عالی ارائه می‌دهد.

برخی از تلویزیون‌های سونی از سیستم عامل آندروید Android TV استفاده می‌کند. اتصال Wi-Fi ، بلوتوث و دسترسی به اپلیکیشن‌ها (Netflix و YouTube)، بازی‌ها ، وب‌گردی و دیگر قابلیت‌ها را فراهم می‌کند. برخی از مدل‌ها دارای کنترل و دستیار صوتی Google Assistant یا Amazon Alexa و هوش مصنوعی هستند.

تلویزیون شیائومی: نوآوری و قابلیت‌هایی که همه را مبهوت می‌کند

برند شیائومی (Xiaomi) از برندهای چینی که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد. ابتدا به عنوان یک تولید کننده تلفن همراه شروع کرد، سپس وارد بازار تلویزیون‌های هوشمند شد. با ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، مورد توجه قرار گرفت. تلویزیون‌های شیائومی با طراحی زیبا و باریک به دکوراسیون منزل جلوه زیبایی می‌دهد.

تلویزیون‌های شیائومی بارزولوشن‌های بالا مانند Full HD (۱۰۸۰p) یا Ultra HD (۴K) تصاویر واقعی ارائه می‌دهد. استفاده از فناوری‌های نمایشگر ۴K، HDR و تکنولوژی‌های صفحه LED و QLED وضوح بالا و رنگ‌های زنده ارائه می‌دهد. سیستم‌های صوتی Dolby Audio ،DTS-HD و Dolby Atmos کیفیت صدای بالا را ایجاد می‌کند.

سیستم عامل هوشمند آندروید Android TV یا PatchWall از شیائومی عرضه می‌شوند. جستجوی صوتی ، اتصال اینترنت ، Wi-Fi، بلوتوث و پخش ویدیو از طریق (ویدیو استریمینگ)، دسترسی به برنامه‌ها (YouTube ، Netflix ، Spotify ، Amazon Prime Video ) را دارد.

قیمت تلویزیون سامسونگ: دیدن دنیای از تکنولوژی‌ها با امکانات فوق‌العاده

برند سامسونگ (Samsung) از بزرگترین شرکت‌های کره‌ای جهان در زمینه تولید تلویزیون‌های هوشمند است. تلویزیون سامسونگ دارای طراحی باریک و شیک ، دکوراسیون داخلی را به کلی تغییر می‌دهد. در سایزهای کوچک ۳۲ اینچ تا بزرگ ۱۰۰ اینچ را تولید نموده . تلویزیون‌های سامسونگ از فناوری‌های پیشرفته مانند کیولد QLED و OLED اولد برای ارائه تصاویر با کیفیت بالا استفاده می‌کنند. این فناوری‌ها همراه با ویژگی‌هایی مانند ۴K و ۸K رزولوشن، HDR و تکنولوژی Quantum Dot برای تولید رنگ‌های زنده و جزئیات بیشتر در تصاویر می‌باشند.

سیستم‌های صوتی با فناوری Dolby Atmos و کیوسمفونی و تکنولوژی‌های صوتی دیگر، به طور خودکار تنظیمات صدا را برای بهبود تجربه شنیداری تنظیم می‌کند. سیستم عامل هوشمند تایزن Tizen دسترسی به برنامه‌های اینترنتی، استفاده از اپلیکیشن‌ها، و جستجوی صوتی ، Wi-Fi، بلوتوث را دارد. با استفاده کنترل صوتی و دسترسی به دستیار صوتی Amazon Alexa ،Google Assistant و Bixby، به اشتراک‌گذاری محتواها ، تغییر کانال، تنظیمات تلویزیون و جستجو در محتواها بپردازید. پشتیبانی از برنامه SmartThings ، کنترل دستگاه‌های هوشمند خانه‌تان از جمله روشنایی، دستگاه‌های صوتی، تلویزیون‌ها و غیره را از راه دور از طریق تلویزیون سامسونگ می‌دهد.



معرفی برند ال جی: سرگرمی بی‌پایان با قابلیت‌هایی هوشمند

برند ال جی (LG) کره‌ای به خاطر کیفیت تصویر برتر، صدای عالی، طراحی زیبا و امکانات اسمارت تلویزیون‌هایش زبانزد است. ال جی مدل‌هایش را در اندازه‌های مختلف ۳۲ اینچ تا بیش از ۸۰ اینچ عرضه نموده. تلویزیون‌های ال جی از فناوری‌هایی مانند OLED و NanoCell و کیفیت تصویر ۴K و ۸K برای ارائه تصاویر با کیفیت بالا ارائه نموده. این فناوری‌ها با کمک HDR ، تصاویری با رنگ‌های زنده، کنتراست بالا و جزئیات دقیق می‌دهد. تکنولوژی‌های صوتی Dolby Atmos و DTS:X صدای قوی و واضح را ارائه می‌دهد.

بسیاری از تلویزیون‌های ال‌جی با سیستم عامل WebOS یک رابط کاربری هوشمند، سریع و کاربرپسند برای دسترسی به برنامه‌ها، بازی‌ها، امکانات هوشمند مانند وای فای، بلوتوث و کنترل صوتی تجربه شما را بهبود می‌بخشد. ThinQ AI یک سیستم هوش مصنوعی که با استفاده از دستورات صوتی ، تلویزیون را کنترل نمایید و سوالات را پرسیده و پاسخ‌های لازم را دریافت کنید. LG Content Store دسترسی به برنامه‌ها، بازی‌ها، و محتواهای دیگر را از طریق اینترنت می‌دهد.

برای پیدا کردن مدل‌های زیر سایت بانه دات کام را باز کنید و مدل انگلیسی را در ان جستجو کرده و سپس روی ان کلیک کنید.

تلویزیون ۵۰x۷۵k

- سایز صفحه ۵۰ اینچ

- سیستم عامل اندروید

تلویزیون ۵۵x۸۰l

- کیفیت تصویر ۴k

- توان صوتی ۲۰ وات

تلویزیون ۵۵x۹۰l

- سال ساخت ۲۰۲۳

- قابلیت اتصال وای فای

تلویزیون ۵۰cu۷۰۰۰

- کیفیت تصویر ۴K UHD

- سال ساخت ۲۰۲۳

- سیستم عامل tizen

تلویزیون ۵۰cu۸۰۰۰

- کیفیت تصویر ۴k

- هوش مصنوعی SmartThings

تلویزیون ۵۵cu۸۰۰۰

- کیفیت تصویر ۴k

- سیستم عامل تایزن

تلویزیون ۵۵cu۷۰۰۰

کیفیت تصویر فورکی

تلویزیون اسمارت

تلویزیون ۵۰cu۸۰۰۰

- کیفیت تصویر ۴k

تلویزیون ۵۵ur۸۰۰۶

- رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل

- توان صوتی ۲۰ وات

- سیستم عامل WEBOS

تلویزیون ۶۵ur۸۰۰۰۶

- اسکن تصویر ۶۰ هرتز

- کیفیت تصویر ۴K UHD

تلویزیون ال جی ۵۵NANO۸۴

نمایشگر تصویر : LED

نرخ به‌روزرسانی : ۶۰ هرتز

عملکرد سیستم عامل : webOS

تلویزیون ۶۵ur۸۰۵۰

- سیستم عامل WEBOS

- کیفیت تصویر فورکی

- پشتیبانی از اپلیکیشنThinQ

تلویزیون ۴۳nano۷۹۶

- نوع نمایشگر NanoCell

- سایز صفحه ۴۳ اینچ

- کیفیت تصویر فورکی

تلویزیون ال جی ۶۵G۳

موتور تصویر پردازنده: ۴K

سیستم عامل : webOS

سیستم نور زمینه : OLED

تلویزیون ۵۵qned۸۱۶

- سیستم عامل هوشمند webOS

- اتصال به اینترنت از طریق وای فای

- نوع نمایشگر کیوند

تلویزیون هوشمند ال جی مدل ۵۵C۳

کیفیت تصویر: ۴k

سیستم عامل : webOS

سال ساخت : ۲۰۲۳

تلویزیون ال جی ۶۵QNED۹۱۶

کیفیت تصویر: ۴k

نوع TV : کیوند

اسکن تصویر: ۱۲۰ هرتز

هوش مصنوعی : ThinQ

تلویزیون ال جی ۵۵UR۸۰۵۰

کیفیت تصویر: ۴k

سال ساخت: ۲۰۲۳

توان صوتی: ۲۰ وات

تلویزیون الجی ۶۵QNED۸۱۶

کیفیت تصویر: ۴k

سال ساخت: ۲۰۲۳

اسکن تصویر: ۱۲۰ هرتز

- سایز صفحه ۴۳ اینچ

- کیفیت صفحه نمایش ۴K

- سیستم عاملandroid

تلویزیون ۵۰ اینچ شیائومی ۵۰A۲

- کیفیت تصویر فورکی

کیفیت تصویر ۴K

سیستم عامل Android TV

تلویزیون شیائومی ۶۵Q۲

کیفیت تصویر: ۴k

سیستم عامل: اندروید

توان صوتی: ۳۰ وات

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