به گزارش خبرگزاری مهر، با فروکش کردن پاسخ تنبیهی و ضربه شصت عملیات «وعده صادق» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واکنش به حمله تروریستی اخیر صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق، اینک مرحله دوم عربده‌کشی اشغالگران در فضاسازی جنگ روانی با صف کردن پیاده نظام سایبری و رسانه‌ای خود در شبکه‌های اجتماعی علیه منافع کشورمان بار دیگر آغاز شده است.

در همین ارتباط، یک مفسر ترکیه‌ای سوری تبار و تحلیلگر مسائل غرب آسیا و امور ترکیه در پستی اینستاگرامی با انتشار پیامی به تهدیدات روزهای اخیر متجاوزان صهیونیستی در حمله به منافع کشورمان واکنش نشان داد.

بر پایه این گزارش، «حسنی محلی»، روزنامه نگار و تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا در ترکیه که پیشتر در واکنش به عملیات پرصلابت موشکی و پهپادی ایران ضد اهداف نظامی در اسرائیل در سخنانی عملیات ایران را «پرستیژ» و اعتبار و حیثیت دوباره به جهان عرب و فلسطینیان در مبارزه با اشغالگران توصیف کرده بود، با انتشار تصویری در اینستاگرام از یک قالی دست بافت و پر نقش و نگار ایران به نبوغ و صبر راهبردی تهران در مقابل تاریخ پوشالی این رژیم پاسخ داد.

حسنی محلی در پیام متنی خود با به رخ کشیدن قالی دست بافت و پر نقش و نگار و آکنده از پیچیدگی و ظرافت ایرانی و تاریخ دست‌کم ده هزارساله و با عظمت ایرانیان، رژیم با تاریخ پوشالی اسرائیل را مورد استهزاء قرار داد.

وی در آخرین پستی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده است، گفت: «چنانچه رژیم جعلی اسرائیل که در سال ۱۹۴۸ برپا شده و قدمت صفر دارد، گمان می‌کند که می‌تواند با ایرانی‌هایی که با سابقه تاریخی حداقل ده‌هزار ساله و با نقشی این چنین (قالی دست بافت پر نقش و نگار) می‌تواند در برابر ایرانی‌ها عرض اندام کند، کاملاً به خطا رفته است.»

مفسر امور ترکیه پیشتر نیز در سخنانی گفته بود که ایران تنها کشوری در میان کشورهای اسلامی و عربی است که در برابر آرمان آزادی فلسطین در مقابل اشغالگران مستحکم و با اخلاص ایستاده است.

وی با انتشار تصویر قالی دست بافت و آکنده از نقش و نگار پیچیده بار دیگر رفتار سیاسی و صبر راهبردی و معروف ایران را بار دیگر به دشمنان فلسطین و حامیان رژیم صهیونیستی گوشزد کرد.