مرکز تخصصی تئاتر مساجد در مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی هفته هنر انقلاب اسلامی و رونمایی از طرح مرکز تخصصی تئاتر مسجد افزود: همزمان با ایام سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید سیدمرتضی آوینی و گرامیداشت «هفته هنر انقلاب اسلامی» این طرح رونمایی شد.

وی گفت: با همکاری امامان مساجد و سازمان تبلیغات اسلامی برای تربیت نیروی هنرمند انقلابی گروه‌های تئاتر در مسجد تشکیل خواهد شد.

حجت الاسلام درخشنده گفت: ازآن جا که شهید سیدمرتضی آوینی، تمام لحظه‌های عمر با برکت خود را به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در مسیر به فعلیت رساندن ارزش‌ها و احکام اسلامی در قالب هنر صرف کرد و به حق در این راه خدمات ارزنده کم نظیری را در عرصه‌های گوناگون و گسترده هنر و اندیشه از خود به یادگار گذاشت، سالروز شهادت این هنرمند فرزانه، به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامیده شده است.

وی با تاکید بر پاسداشت مجاهدت‌های شهید آوینی ادامه داد: باید با الگوگیری از راه و مسلک شهید آوینی نسبت به هنر و هنرمندان که در عرصه هنر انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

حجت الاسلام درخشنده تصریح کرد شهید آوینی معتقد بود که هنر عین تعهد، تقید و مسئولیت پذیری است و بر این باور که هنرمند بدون تقید است خط بطلان می‌کشید.

وی گفت: در این مراسم از هنرمندان عرصه انقلاب اسلامی شامل شاعر، ستایشگر، نقاش، هنرمندان تئاتر، گروه سرود و غیره تقدیر شد.

به گزارش مهر، مرکز تخصصی تئاتر مسجد با حضور حجت الاسلام شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مسؤولان مازندران رونمایی شد.