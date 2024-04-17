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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۰۲

معاون فرهنگی تبلیغات مازندران:

مرکز تخصصی تئاتر مساجد در مازندران رونمایی شد

مرکز تخصصی تئاتر مساجد در مازندران رونمایی شد

بابل-معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی مازندران از رونمایی مرکز تخصصی تئاتر مساجد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی هفته هنر انقلاب اسلامی و رونمایی از طرح مرکز تخصصی تئاتر مسجد افزود: همزمان با ایام سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید سیدمرتضی آوینی و گرامیداشت «هفته هنر انقلاب اسلامی» این طرح رونمایی شد.

وی گفت: با همکاری امامان مساجد و سازمان تبلیغات اسلامی برای تربیت نیروی هنرمند انقلابی گروه‌های تئاتر در مسجد تشکیل خواهد شد.

حجت الاسلام درخشنده گفت: ازآن جا که شهید سیدمرتضی آوینی، تمام لحظه‌های عمر با برکت خود را به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در مسیر به فعلیت رساندن ارزش‌ها و احکام اسلامی در قالب هنر صرف کرد و به حق در این راه خدمات ارزنده کم نظیری را در عرصه‌های گوناگون و گسترده هنر و اندیشه از خود به یادگار گذاشت، سالروز شهادت این هنرمند فرزانه، به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامیده شده است.

وی با تاکید بر پاسداشت مجاهدت‌های شهید آوینی ادامه داد: باید با الگوگیری از راه و مسلک شهید آوینی نسبت به هنر و هنرمندان که در عرصه هنر انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

حجت الاسلام درخشنده تصریح کرد شهید آوینی معتقد بود که هنر عین تعهد، تقید و مسئولیت پذیری است و بر این باور که هنرمند بدون تقید است خط بطلان می‌کشید.

وی گفت: در این مراسم از هنرمندان عرصه انقلاب اسلامی شامل شاعر، ستایشگر، نقاش، هنرمندان تئاتر، گروه سرود و غیره تقدیر شد.

به گزارش مهر، مرکز تخصصی تئاتر مسجد با حضور حجت الاسلام شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مسؤولان مازندران رونمایی شد.

کد مطلب 6081553

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