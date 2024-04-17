تولید نان سنتی در بوشهر شرایط خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری چهارشنبه شب در دیدار مدیر کل غله استان بوشهر و جمعی از کارکنان این اداره با بیان اینکه در آینده نه چندان دور نیازمند امنیت غذایی هستیم گفت: یکی از بزرگ‌ترین خطرات آینده جهان تخریب امنیت غذایی مثل گندم، برنج، و حتی آب است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: اگر ما امنیت غذایی را در یک منظومه کامل مدیریت شده طراحی و مدیریت و نظارت نکنیم، و بازطراحی تولید جدید نشود، قطعاً دچار تخریب امنیت غذایی می‌شویم.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه در حوزه کاشت دچار مشکل جدی هستیم، گفت: از حیث جوی در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفتیم که کم بارش است؛ استان بوشهر متأثر از دو اکوسیستم جوی است که یکی در سودان و یکی در صحرای منطقه جنوب کشورهای عربی که هر ۱۰۰ سال یک بار استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر از جهت امنیت غذایی باید مدیریت شود ابراز داشت: به همین جهت ما باید در عرصه تولید گندم، شکر و برنج، فوق العاده بر اساس دانش مطالعات و آمایش زیست بوم سرزمینی باشد.

وی افزود: همچنین لازم است در کشورهایی که دارای شرایط اکوسیستم باران زایی است مثل قرقیزستان و قزاقستان، به طور جدی برنامه ریزی کنیم. به همین جهت در تولید پروتئین (گوشت قرمز) و هم دانه‌های استراتژیک مثل گندم و برنج باید در کشورهای دوست سرمایه گذاری کنیم و از توانمندی آنان استفاده کنیم و به سمت کشت فرا سرزمینی حرکت کنیم.

آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی حتی گندم، برنج و شکر تاریخ مصرف مفید آنها کم است در این رابطه در حال حاضر در جهان سیستمی وجود دارد که بجای استفاده سیستم سنتی، از سیستم پرتو تغذیه‌ای هسته‌ای استفاده می‌شود، یعنی عمر گندم‌ها را در سیلوها با سیستم هسته‌ای بالا ببریم.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: تمام زحمتی که کشیده می‌شود برای تولید محصول مفید است که دارای همه شاخص‌های تغذیه‌ای باشد و دور ریز نداشته باشد، اما در ایران دور ریز نان به اندازه یک کشور کوچک است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: در تولید نان نباید با این همه پیشرفت تکنولوژی به شرایط سنتی برگردیم، در این رابطه باید تدبیر شود، و دور ریز نداشته باشیم و نان با کیفیت تولید شود.

وی با بیان اینکه در تولید نان صنعتی پیشرفت کردیم گفت: اما متأسفانه در نان غیر صنعتی نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه کیفیت سنتی را هم حفظ نکردیم و نه دانش کار را مراعات کردیم و نه تکنولوژی نوین را به خدمت گرفتیم.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: یکی از بزرگ‌ترین معضلات در عرصه بیماری، بیماری معده‌ای و روده‌ای است. تمام اینها به خاطر نان است وقتی سبوس نداشته باشد این عملیات معده نمی‌تواند به درستی انجام شود و روده هم نمی‌تواند آنها جذب و دفع کند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه باید در عرصه نان تحول اساسی ایجاد شود گفت: در بوشهر تولید نان سنتی در شرایط خوبی قرار ندارد و مشکل جدی داریم.