بارش پراکنده باران در مناطق شرقی و شمالی کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، هوای استان تا اواسط روز جمعه کمی تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد (غالباً ملایم) پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط از عصر جمعه تا دوشنبه هفته آینده به تناوب امواجی کوتاه جو استان را تحت تأثیر گرفته، در بعضی ساعات سبب وزش باد، رگبارهای موقت باران و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان می‌گردند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال این بارش‌ها در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان و در ساعتی از بعدازظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه بیشتر به نظر می‌رسد.

به گفته زورآوند متوسط دمای هوا تا روز شنبه در غالب نقاط با روندی آرام افزایش و در روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش می‌یابد.