دشمن از کشف حجاب برای از هم پاشیدن نظام خانواده استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کشیری در خطبه‌های نماز جمعه امروز مینودشت ضمن اشاره به دعوت از جامعه و مردم با بصیرت به رعایت قوانین حجاب و عفاف اظهار کرد: دشمن از ابزار کشف حجاب برای از هم پاشیدن نظام خانواده استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن عفت و پاکدامنی خواهران و بانوان را نشانه گرفته است، افزود: آنها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشبرد این هدف استفاده می‌کنند.

امام جمعه مینودشت گفت: متأسفانه اقدامات و قوانین بسیار ضعیف است و نقش نیروی انتظامی نیز در این موضوع بسیار مهم است و اجرای قانون با رعایت موازین اخلاقی لازمه تحقق اهداف این قوانین است.

وی با اشاره به سالگرد تأسیس سپاه پاسداران، ضمن تبریک به سبزپوشان فداکار ایران افزود: امروز قدرت، شاهکار و جایگاه سپاه پاسداران را به خوبی درک می‌کنیم. نیروی برخواسته از بدنه انقلابی مردم همواره با خلوص نیت و با تمام وجود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، آبادانی، فرهنگی، محرومیت زدایی، دفاع از آرمان‌های انقلاب و نظام و دیگر حوزه‌ها در صحنه حضور داشته‌اند که جلوه بارزی از جهاد و ایثار را به نمایش گذاشته‌اند.

کشیری با ابراز خرسندی و غرور از حماسه آفرینی دلاور مردان سپاه پاسداران در پاسخ کوبنده به جنایات اسرائیل اظهار کرد: در حمله ایران به اسرائیل تمام متحدان رژیم غاصب در کنار این رژیم بودند ولی قدرت مقابله با صلابت نیروهای مسلح و موشک‌های ایران را نداشتند. گنبد آهنین که با تبلیغات زیاد دنیا را تحت سیطره قرار داده بود، شکست سنگینی را متحمل شد که در تاریخ جهان ماندگار شد. سربازان سلحشور وطن خط و نشان مقام معظم رهبری در نابودی حیفا و تلاویو را به مرحله نمایش گذاشتند و این رژیم را به سمت نابودی سوق دادند.

امام جمعه مینودشت ضمن تاکید به هوشیاری اقشار مختلف جامعه در برابر توطئه‌های دشمنان گفت: برنامه‌های مهم دشمن در ایران که اعم از سانسور اخبار رسانه‌ای ایران، ساخت اخبار جعلی اقتصادی و افزایش نرخ ارز، ایجاد جریان‌های آشوب را و لانه گر، ترور شخصیت‌های سیاسی و امنیتی، افزایش تحرکات اقوام و مخالفان، تحریک و حمایت از گروهک‌های منافق برای ایجاد نا امنی در داخل ایران، جنگ نرم در فضای مجازی که به صورت گسترده در حال فعالیت هستند، با دامنه بسیار زیاد در حال اجرا هست که با شناخت این جریانات و اقدامات، باید هوشیاری و بصیرت جامعه برای مقابله با آنها بیش از پیش شکل بگیرد.